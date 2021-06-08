Países Bajos y Polonia con bajas importantes para Eurocopa

La Haya, Países Bajos. El jugador del Manchester United Donny van de Beek se perderá la Eurocopa por una lesión, así lo anunció la Federación Neerlandesa de Futbol a travé de un comunicado.

El director técnico Frank de Boer de la selección neerlandesa acudirá a la Eurocopa con 25 futbolistas, por que no llamará a nungún otros jugador para sustituir a Donny van de Beek.

Te puede interesar: Ellos son los jugadores más valiosos de la Eurocopa 2020

La Federación Neerlandesa de Futbol no especificó qué tipo de lesión sufre el jugador de los “red devils”. En el entrenamiento de ayer, Van de Beek y el defensa del Juventus Matthijs de Ligt no estuvieron entrenando con el resto del grupo por molestias.

La convocatoria de Van de Beek para el máximo torneo de selecciones en Europa había desatado críticas en los Países Bajos debido a los pocos minutos que ha jugado esta temporada en la Premier League.

Países Bajos arranca la Eurocopa el 13 de junio enfrentando a Ucrania en un encuentro correspondiente al grupo C, en el que también están las selecciones de Austria y Macedonia del Norte.

Baja en la delantera de Polonia para la Eurocopa

El delantero de la selección polaca Arkadiusz Milik se perderá la Eurocopa por una lesión de menisco en su rodilla izquierda, lo que deja al atacante del Bayern Munich Robert Lewandowski como única opción sólida en el ataque.

El atacante de 27 años "admite que, a pesar de su progreso (en recuperarse de la lesión), no se sentía al cien por cien preparado para competir en el torneo con total efectividad", inform la Federación Polaca de futbol.

Te puede interesar: Los mejores partidos de la Eurocopa en la primera fase



Milik, jugador cedido por el Napoli al Olympique de Marsella a principios de año, sufrió un problema en su rodilla izquierda durante la última jornada de la Ligue 1 en un partido contra el Metz.

La selección de Polonia es rival de España en el campeonato europeo, donde Suecia y Eslovaquia completan el grupo E.

Con información de EFE