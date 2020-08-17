TERMINA EL PARTIDO.

¡GOOOOL! Romelu Lukaku hace una gran carrera en solitario y bate a Andrij Pyatov al minuto 84.

Min. 76: ¡GOOOOOOL! Romelu Lukaku remata el balón al fondo de la red.

Min. 74: ¡GOOOOOL! Romelu Lukaku toca al borde del área para Lautaro Martínez, que anota el tercer tanto.

¡GOOOOOOOOL! Danilo D'Ambrosio ha marcado el tanto con certero cabezazo al minuto 64.

Min. 62: Junior Moraes (Shakhtar) conecta un cabezazo que el arquero milanista hace una excelente parada.

Min. 51: Romelu Lukaku (Inter) se deshace de dos defensores de forma fantástica, llega al borde del área y remata cerca del poste derecho.

INICIA LA SEGUNDA MITAD.

The second half is underway! We believe in our team! #InterShakhtar (1-0)



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TERMINA EL PRIMER TIEMPO

Min. 43: Marcos Antonio (Shakhtar) recibe un pase preciso al borde del área e inmediatamente intenta batir al portero con un buen disparo que se marcha ligeramente por encima del larguero.

MIN. 34: Nicolo Barella (Inter) recibe un centro al borde del área, controla el balón y dispara. Andrij Pyatov hace una bonita parada y evita que el balón entre por la parte superior del marco. El balón sale fuera y habrá córner.

¡GOOOOOOL! Centro brillante y Lautaro Martínez (Inter) remata de cabeza por bajo para batir al portero junto al poste izquierdo. ¡Brillante definición! al minuto 19.

Comienza el encuentro de semifinales.

PREVIO

Alemania. El Internazionale encara este choque, válido por las semifinales de la UEFA Europa League (UEL) en el Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf ante el Shakhtar, después de perder solo uno de sus últimos 16 partidos oficiales (G10, E5) y ha mantenido su portería imbatida en cinco de los últimos seis que ha jugado. Cabe destacar que lideró al descanso por el COVID-19 en ocho de los 10 triunfos que ha conseguido durante ese lapso.

Aunque el Inter está invicto en sus últimos ocho encuentros europeos frente a rivales ucranianos (5 victorias, 3 empates), este partido podría ser un encuentro bastante estrecho -- solo uno de esos encuentros se resolvió por una diferencia de dos o más goles. Además, cabe destacar que el conjunto nerazzurri no ha encajado un solo gol después del descanso en sus últimos ocho partidos de la UEL.

La victoria del Shakhtar Donetsk por 4-1 en la ronda anterior tuvo cierto grado de importancia, ya que todos menos uno de sus ocho partidos europeos en esta campaña registraron más de 2.5 goles en total.

Este partido también podría tener emociones en los instantes finales, ya que se han anotado al menos dos goles (2.5 en promedio) desde el min. 85 en adelante en cada uno de los últimos dos encuentros del Shakhtar en la UEL.

Jugadores a seguir: Romelu Lukaku (INT) estableció un nuevo récord al anotar en su noveno partido consecutivo de UEL en la ronda anterior. En tanto, Júnior Moraes ha sido el primer anotador del partido en cada uno de los últimos tres encuentros del Shakhtar en la Europa League.

