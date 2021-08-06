PSG habría reservado Torre Eiffel para presentación de Messi

La Torre Eiffel es el símbolo más importante de Francia y el lugar más visitado de París, capital de aquella nación. Es por ello, que de acuerdo con reportes de la prensa en Europa, han indicado que la directiva del París Saint Germain ha hecho la reserva del espacio y estructura de la Torre para realizar la presentación de Lionel Messi. La fecha apartada sería el próximo martes 10 de agosto.

Las negociaciones del futbolista argentino están avanzadas con la directiva del París Saint Germain, que encontró una oportunidad única de hacerse con los servicios de Messi a los 34 años y reunirlo con los argentinos Ángel Di María y Leandro Paredes y sumarlo a las estrellas Neymar y Kylian Mbappé.

Esta sería la segunda ocasión que la entidad parisina renta la estructura de la Torre Eiffel para darle la bienvenida a un futbolista. En 2017 con la llegada de Neymar, el club organizó un show de luces en la Torre, incluído un cartel gigante con el nombre del brasileño que, como Messi, llegaba procedente del Barcelona. En 2018, Football Leaks, reveló que el espectáculo en dicho lugar tuvo un costo de 260 mil euros, alrededor de 6 millones de pesos mexicanos. En aquel momento, la estructura de hierro se pintó con los colores azul y rojo del París Saint-Germain.

La presentación de Neymar ante la afición fue en el Parque de los Príncipes, que lució abarrotado, situación que debido a las restricciones por Covid-19, sería complicado que se realizará ante un gran número de espectadores.

Sede de festejos

La Torre Eiffel ha sido sede de los grandes festejos del futbol galo como los Mundiales ganados en 1998 y 2018 cuando se iluminó en homenaje a la selección nacional. Miles de aficionados se juntaron en Champ de Mars, jardines contiguos al flamante monumento que recibe alrededor de 6 millones de visitantes cada año.