Cobertura En Vivo | Wolves vs Sevilla en la Europa League

FINALIZA EL PARTIDO.

Min: 88: Lucas Ocampos (Sevilla) anota tras cabecear desde una posición muy complicada un centro y mandar el balón por bajo junto al palo izquierdo. Excelente definición.

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOL!!!



O C A M P O S ‼ #WeareSevilla #UEL pic.twitter.com/WISvGrCbzb — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 11, 2020

Min. 77: Ever Banega (Sevilla) lanza una falta desde el borde del área y dispara hacia la parte inferior del larguero, pero Rui Patricio hace una parada soberbia. El balón sale fuera. Córner para Sevilla.

Min. 63: Youssef En-Nesyri del Sevilla corre con el balón hacia el portero y dispara desde corta distancia, pero Rui Patricio adivina su intención y detiene el disparo dirigido a la esquina inferior derecha.

Comienza la segunda mitad

TERMINA EL PRIMER TIEMPO

Min. 37:¡Gran ocasión de Lucas Ocampos (Sevilla)! Su disparo desde el borde del área salió desviado del poste derecho.

Min. 13: Raúl Jiménez (Wolves) desperdicia la gran oportunidad de marcar desde el punto de penalti. Intentó colar el balón por el centro, pero Bono logró atajar el disparo.

Comieza el encuentro en el Schauinsland-Reisen-Arena con Raúl Jiménez de titular.

PREVIO

El lobo mexicano Raúl Jiménez se juega junto con el Wolverhampton su boleto para semifinales de la Europa Legue enfrentando a uno de los equipos más poderosos de este certamen, el Sevilla.

El partido se jugará en la cancha del Schauinsland-Reisen-Arena en Duisburgo, Alemania a partir de las 14:00 horas de este martes.

Wolves llegó a esta estancia del torneo después de vencer al Olympiacos con gol del mexicano y con eso lograr llegar a los cuartos de final de una competición europea por primera vez desde 1972.

El Sevilla, cinco veces campeón de la competición de la Europa League, acumula 18 partidos sin perder en todas las competiciones (G9, E9) tras vencer a la Roma por 2-0 en los octavos de final.

También hay que mencionar que el equipo español está invicto en partidos ante equipos ingleses en esta competencia, suma 3 ganados y dos empates.

El delantero de la Selección Azteca suma cuatro anotaciones en el torneo europeo en este año.

Si Raúl Jiménez y Wolves consiguen clasificar a semifinales enfrentará al Manchester United, que es uno de los equipos que están muy interesados por contratar al atacante mexicano.

En la otra semifinal se encontrarían el Inter de Milán y el ganador del duelo entre Shakhta y Basilea.

