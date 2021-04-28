Solskjaer sueña con ganar la Europa League para relanzar al United

Ole Gunnar Solskjaer se quitó el cassette. El entrenador del Manchester United, habló previo a la semifinal de ida de la Europa League en contra de la Roma de mañana y dejó muy claro que su gran sueño es poder levantar este trofeo como director técnico del club en el que brilló como futbolista.

El noruego se salió del guión y se olvidó de las frases hechas, tan comunes en la previa de cualquier partido definitorio.

El ex delantero de 48 años lleva al frente de los Red Devils 2 años y medio, y en dicho periodo no ha podido levantar ningún título. Aunque ha estado cerca, ya que esta será la quinta semifinal que disputa como responsable técnico del cuadro mancuniano.

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Aunque no está en busca de sus primeros trofeos como entrenador, con el Molde de su país ganó dos ligas y una copa. A este palmarés hay que sumar las cuatro conquistas logradas mientras dirigió a las reservas del Manchester United.

Solskjaer sueña con ser campeón

“Será un sueño hecho realidad el día que pueda levantar un trofeo para este club, como entrenador por supuesto. Para eso estamos trabajando. Para este equipo, y para mí, nuestra ambición es terminar levantando un trofeo y poder festejar. Sé todo lo que eso puede significar para este grupo de cara al futuro”, aseguró el noruego.

Vale la pena recordar, que en su etapa como jugador del cuadro inglés, Solskjaer ganó seis Premier League, una Champions League, una Copa Intercontinental, dos FA Cups y dos Community Shields. Todo bajo las órdenes de Sir Alex Ferguson.

Tras retiro de Ferguson, el club ha sufrido

El United ha sufrido desde que se retiró Ferguson al término de la temporada 2012-13. Desde ese momento, el conjunto rojo solamente ganó cuatro títulos: una FA Cup, una Copa de la Liga, un Community Shield y la Europa League obtenida de la mano de José Mourinho.

Es por ello que Solskjaer envió ese mensaje a sus jugadores con respecto a lo que significaría ganar este campeonato, y es que el técnico noruego busca que festejar la Europa League al término de la temporada pueda ser el inicio de una nueva era en el Manchester United. Que pueda ser la motivación para que el equipo vuelva a pelear en dónde debe: la Premier League y la Champions League.

