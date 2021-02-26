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Fútbol

Sorteo de los octavos de final de la Europa League

Se realizó el sorteo de los octavos de final de la Europa League destacando la serie entre Manchester United ante el AC Milan.

Sorteo Europa League

Escrito por: Azteca Deportes

México. Se realizó el sorteo de los octavos de final de la Europa League destacando la serie entre dos equipos históricos Manchester United ante el AC Milan.

La UEFA celebró este viernes el sorteo de los enfrentamientos, en los que los españoles eludieron a los cuatro clubes ingleses que siguen en la competencia y a los dos italianos, ya que el Roma se eliminará con el Shakhtar ucraniano; el Olympiacos griego con el Arsenal que dirige el español Mikel Arteta y el Dinamo Zágreb con el Tottenham del portugués José Mourinho y Gareth Bale.


El Villarreal se jugar á su pase a cuartos de final ante un peligroso Dinamo de Kiev, mientras el debutante y sorpresivo Granada se enfrentará al Molde noruego.

La eliminatoria estrella la protagonizarán el Manchester United y el AC Milan. Los Red Devils, eliminados el año pasado en semifinales por el Sevilla, llegan a octavos tras eliminar a la Real Sociedad con sorprendente facilidad luego de golear 0-4 alos españoles en el partido de ida, y los italianos con ciertos apuros, luego de empatar 2-2 de la ida en el campo del Estrella Roja, y en San Siro por marcador de 1-1.

Ajax, donde juega el mexicano Edson Álavez, se eliminará ante Young Boys de Suiza.

Enfrentamiento de los octavos de final de la Europa League

Emparejamientos de los octavos de final de la Europa League tras el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza):

Ajax (NED) - Young Boys (SUI)

Dinamo Kiev (UKR) - Villarreal (ESP)

Roma (ITA) - Shakhtar Donetsk (UKR)

Olympiacos (GRE) - Arsenal (ING)

Dinamo Zagreb (CRO) - Tottenham (ING)

Manchester United (ING) - Milan (ITA)

Slavia Praga (CZE) - Rangers (SCO)

Granada (ESP) - Molde (NOR)

Los partidos se jugarán los días 11 y 18 de marzo.

El sorteo de los cuartos de final y las semifinales se celebrará el 19 de marzo.

Con información de EFE

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