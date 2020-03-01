VIDEO | Ronaldo, a favor del Real Madrid previo al Clásico ante el Barcelona

El ex futbolista Ronaldo cree que de cara al encuentro de este domngo entre el Real Madrid y el Barcelona, el equipo merengue saldrá con la victoria.

Cuestionado a media semana en México durante en Sports Summit México, el brasileño sostuvo que en este momento a los blancos les ve mayores posibilidades de salir victoriosos. Además cree que la condición de local le favorecerá a la escuadr que entrena Zinedine Zidane.

En La Liga, el conjunto culé suma 55 unidades, dos más que el equipo madrileño, que de ganar esta tarde birncará así a la cima de la competencia.