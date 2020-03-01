VIDEO | Ronaldo, a favor del Real Madrid previo al Clásico ante el Barcelona
El brasileño cree que el cuadro merengue saldrá con el triunfo este domingo en el choque ante los blaugranas.
El ex futbolista Ronaldo cree que de cara al encuentro de este domngo entre el Real Madrid y el Barcelona, el equipo merengue saldrá con la victoria.
Cuestionado a media semana en México durante en Sports Summit México, el brasileño sostuvo que en este momento a los blancos les ve mayores posibilidades de salir victoriosos. Además cree que la condición de local le favorecerá a la escuadr que entrena Zinedine Zidane.
En La Liga, el conjunto culé suma 55 unidades, dos más que el equipo madrileño, que de ganar esta tarde birncará así a la cima de la competencia.