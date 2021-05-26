Villarreal vs Manchester United cobertura en vivo | Europa League

Polonia. Se juega la gran final de la Europa League en el Stadion Miejski con el enfrentamiento entre Villarreal y Manchester United.



Después de eliminar al Arsenal en la semifinal de la Europa League, el Villarreal busca mantener el récord perfecto de los equipos de La Liga en las finales anglo-españolas de este torneo (G2). El Villarreal ha anotado sus últimos siete goles en la Europa League antes del descanso y, además, aún no se ha visto en desventaja luego del primer tiempo en esta campaña europea. De hecho, ha encajado el primer gol del compromiso en solo uno de sus últimos ocho partidos oficiales (G4, E1, P3).

El Manchester United, ganador de la Europa League en 2016-17, está en una racha de siete partidos que han finalizado con goles de ambos cuadros (G3, E1, P3) y suele mostrar su mejor cara durante los segundos tiempos. Ese ha sido el caso en sus partidos más recientes también, ya que el Manchester United ha anotado cinco de sus últimos 11 goles de competiciones europeas desde el minuto 70 en adelante. Además, ha mantenido su portería imbatida en el 62.5 % de sus partidos de Europa League, la cifra más alta de toda la competición.

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Jugadores a seguir del Villarreal vs Manchester United

Gerard Moreno, del Villarreal, ha marcado seis goles en esta campaña de la Europa League, anotó cinco de esos tantos antes del descanso. El jugador más peligroso del Manchester United será Bruno Fernandes (cinco goles), quien ha anotado el primer gol del compromiso en dos de sus tres choques de Europa League en los que ha visto puerta rival hasta ahora.

Alineaciones del Villarreal vs Manchester United

Villarreal: Gerónimo Rulli, Mario Gaspar, Raúl Albiol, Pau Torres, Alfonso Pedraza, Manu Trigueros, Dani Parejo, Etienne Capoue, Moi Gómez, Carlos Bacca, Gerard Moreno.

Manchester United: David de Gea, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Axel Tuanzebe, Luke Shaw, Fred, Scott McTominay, Marcus Rashford, Bruno Fernández, Paul Pogba, Edinson Cavani.

