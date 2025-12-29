El GRITO inesperado de goleador argentino: le ROBAN todo y hace un pedido CONMOVEDOR

El fútbol argentino suele ser noticia por goles, polémicas o clásicos eternos. Esta vez, la historia llegó desde un lugar mucho más profundo y humano. Adrián 'Maravilla' Martínez, delantero de Racing de Avellaneda, fue víctima de un robo que sacudió no solo su entorno, sino también a toda una comunidad que ve en él algo más que un futbolista.

Durante la madrugada del domingo, el Complejo Deportivo Adrián Martínez, ubicado en Campana, provincia de Buenos Aires, fue violentado por un grupo de jóvenes que ingresó al predio y se llevó objetos clave para su funcionamiento. Cámaras de seguridad captaron el momento y las imágenes no tardaron en circular en redes sociales.

Pero lo que realmente conmovió fue la reacción del propio complejo —y del jugador— ante el delito. Lejos de amenazas o discursos de odio, el mensaje fue directo y casi suplicante:

“Chicos, ya sabemos quiénes son y dónde fueron con las cosas. Por favor, tráiganlas nuevamente”.

Un robo que golpea a un proyecto con alma social

Entre los objetos sustraídos se encuentran un televisor, parlantes, una garrafa, un teléfono celular y 1.5 millones de pesos argentinos, cerca de 1,000 dólares, dinero destinado al mantenimiento diario del lugar. No fue un robo cualquiera: fue un golpe directo a un proyecto pensado para jóvenes, familias y contención social.

El complejo, inaugurado en abril de 2024, nació como una apuesta personal de Martínez para devolverle algo a su comunidad. Vestuarios inclusivos, espacios recreativos y canchas donde muchos chicos encuentran refugio lejos de la calle forman parte de la iniciativa.

La segunda oportunidad que refleja su propia historia

El pedido de 'Maravilla' no es casual. En 2014, el propio delantero atravesó un momento oscuro de su vida, cuando estuvo privado de la libertad. Hoy, ya consagrado en Racing, utiliza esa experiencia para enviar un mensaje poderoso: todos pueden cambiar.

En la misma publicación, el complejo advirtió que, si no se devolvían los objetos, se avanzaría con una denuncia formal, pero siempre priorizando evitar consecuencias mayores para las familias involucradas.

Horas más tarde, la policía se presentó en el lugar para iniciar las investigaciones. Mientras tanto, el mensaje de Martínez recorrió Argentina y cruzó fronteras, especialmente entre la comunidad latina en Estados Unidos, donde su gesto fue visto como un ejemplo de empatía, segundas oportunidades y responsabilidad social.

En un fútbol cada vez más dominado por cifras millonarias, la historia de Maravilla recuerda que hay gestos que valen mucho más que cualquier gol.