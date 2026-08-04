Futbolista de Chivas lo tiene claro: el mensaje desafiante a todos sus rivales en la Leagues Cup

Con un objetivo claro, Chivas iniciará una nueva participación en la Leagues Cup —con calendario confirmado en PDF—. Antes del debut en el torneo, uno de los referentes del plantel lanzó un mensaje que refleja la ambición del equipo de Gabriel Milito y dejó claro cuál es la meta para esta edición.

Mientras Milito dijo que seguirá en Chivas, Diego Campillo aseguró que el Guadalajara viajó a Estados Unidos con la intención de conquistar el título. A pocas horas del estreno frente a LAFC, el defensa expresó que el grupo tiene la confianza necesaria para competir por el campeonato y luego también por la Liga BBVA MX y la Concacaf Champions Cup 2027.

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Diego Campillo lanza un mensaje para todos los rivales de Chivas

En declaraciones para Chivas TV, Campillo afirmó que el equipo quiere hacer un gran torneo y levantar el trofeo de la Leagues Cup. El defensor destacó que el certamen representa una oportunidad importante para el crecimiento deportivo del plantel y para cumplir objetivos colectivos en la temporada.

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“Estamos muy ilusionados. Queremos hacer un muy buen papel, queremos quedar campeones de la Leagues Cup primero. Llegar acá con confianza y poder ser campeones de Liga y competir para poder quedar campeones el próximo año”, señaló el futbolista rojiblanco.

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Chivas mantiene a Diego Campillo como pieza importante

Las declaraciones llegan después de que surgieran versiones sobre un supuesto interés de Rayados de Monterrey por el zaguero. Sin embargo, trascendió que Chivas no ha recibido ninguna oferta y que la directiva no contempla negociar a uno de sus defensores con un rival directo por el título.

De esa manera, Campillo continuará como una de las opciones de Gabriel Milito para afrontar un calendario exigente entre la Leagues Cup y el Apertura 2026.

El calendario de Chivas en la Leagues Cup 2026

El Guadalajara debutará el miércoles 5 de agosto frente a LAFC en el BMO Stadium, a las 8:30 p.m. Su segundo duelo será el sábado 8 de agosto, cuando enfrente a FC Dallas en el PayPal Park, a las 7:00 p.m.

La primera fase concluirá el miércoles 12 de agosto, con el duelo ante Seattle Sounders en el Lumen Field, programado para las 8:30 p.m. Chivas buscará avanzar a la siguiente ronda respaldado por la confianza que expresó Diego Campillo antes del inicio del torneo.

