El futbolista coreano que es campeón de Champions League gracias a Javier Aguirre y ahora enfrentará a México en el Mundial 2026

La Selección Mexicana enfrentará a Corea del Sur en su segundo partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el duelo tiene una historia entrañable. Javier Aguirre, actual entrenador del combinado azteca, tiene una larga carrera como director técnico en Europa. Eso le permitió ser parte de la formación de un futbolista coreano que fue campeón de la Champions League con el Paris Saint-Germain y que ahora tendrá la dicha de enfrentar en la fase de grupos del torneo más importante del mundo.

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Kang-in Lee, futbolista estrella del PSG y de la selección coreana, jugó 46 partidos bajo la dirección de Javier Aguirre en el Mallorca entre las temporadas 2021-22 y 2022-23. Durante ese lapso, el futbolista nacido en Namdong-gu, Incheon hace 25 años, se desarrolló de mejor manera al tener minutos con regularidad, que no recibía en el Valencia, y consiguió seis goles y siete asistencias como jugador de “El Vasco”.

¡Viejo conocido! 👀⚽



Kang-in Lee, que estuvo bajo las órdenes de Javier Aguirre en el Mallorca, entrena en Verde Valle previo al México vs Corea del Sur.#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26



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El crecimiento de Kang-in Lee bajo la tutela de Javier Aguirre

El ahora entrenador de la Selección Mexicana probó a Kang-In Lee en múltiples posiciones. En su primer encuentro como titular apareció como mediocentro ofensivo. Sin embargo, después el atacante coreano fue utilizado como extremo por ambas bandas, como “9” y como media punta.

La disciplina siempre fue un factor sobre la disponibilidad del ahora jugador del PSG mientras estuvo bajo las órdenes del director técnico mexicano. Durante el curso 2022-23, el coreano acumuló 11 tarjetas amarillas y se perdió dos juegos de La Liga debido a ello.

El partido más destacado de Kang-In Lee con Aguirre como entrenador fue en la Jornada 30 de la temporada 2022-23. Mallorca enfrentó al Getafe en el Estadio Son Moix y el coreano anotó un doblete. El futbolista se fue a la liga francesa al finalizar esa temporada mientras que Javier Aguirre se quedó todavía un año más con el equipo mallorquín antes de convertirse en el director técnico de la Selección Mexicana.