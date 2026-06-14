La Selección de Corea del Sur arrancó con el pie derecho la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al derrotar por marcador de 2-1 a Chequia en la jornada inaugural. Pero lo más surrealista que se vivió en el país fue que los jugadores, entre ellos el capitán Son Heung-min, fueron captados comiendo tacos antes del duelo ante la Selección Nacional.

Videos se han viralizado en las redes sociales donde seleccionados coreanos fueron vistos disfrutando de tacos en Guadalajara, Jalisco, donde está su campamento y se medirá a México en la segunda jornada del Grupo A. Conoce los 2 coreanos que se le pueden dificultar a Johan Vásquez.

Son y Corea ya sienten México: fueron captados comiendo tacos antes del duelo ante la Selección Nacional|Korea Football

En una entrevista, uno de los meseros del local reveló que los coreanos pidieron tacos de pastor, arrachera y guacamole, a 5 días de que se mida a México en un duelo en el que ambas selecciones se disputarán el liderato del Grupo A.

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¿Cuándo es el partido de México vs. Corea del Sur?

Quizá el partido más importante del Grupo A, ya que ambas selecciones ganaron en sus partidos debuts y están empatados en puntos, aunque la diferencia de goles beneficia al equipo mexicano.

El duelo entre México y Corea del Sur se disputará el jueves 18 de junio en punto de las 7 de la tarde en el Estadio Guadalajara. El encuentro será transmitido por Azteca 7 y las plataformas de Azteca Deportes.

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TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la Fase de Grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.