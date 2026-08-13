Matías Almeyda espera ayuda: este resultado clasifica a Rayados en la Leagues Cup

Rayados hizo los deberes y consiguió un importante triunfo en la última jornada de la Fase Uno de la Leagues Cup. Los dirigidos por Matías Almeyda superaron por 2-1 a Nashville SC en Estados Unidos, resultado que necesitaban para seguir aspirando a una posible clasificación hacia los Cuartos de Final. Sin embargo, los regios todavía no tienen un lugar asegurado en la próxima ronda.

En estos momentos, el cuadro de Sultana del Norte se ubica en la quinta posición de la tabla de la Liga BBVA MX. Suman 6 unidades y una diferencia de gol positiva de +1. No obstante, hay que remarcar que solo los cuatro primeros lugares de la clasificación avanzan hacia los Cuartos de Final. Si bien es cierto que Monterrey está en la quinta posición, podría escalar lugares si se da un resultado concreto.

El resultado que necesita Rayados para avanzar en la Leagues Cup

El cuadro regiomontano no depende de sí mismo para clasificar a la siguiente ronda del torneo binacional. Para que esto suceda, deberá estar atento al juego entre Cruz Azul y Chicago Fire y, además, deberá esperar que los estadounidenses derroten a La Máquina por dos o más goles.

Es cierto que también le sirven los triunfos de Chicago por 1-0 o 2-1, porque ambos quedarían con diferencia de +1, pero Rayados superaría al conjunto cementero en goles anotados. No obstante, si Chicago gana 3-2, ambos igualarían en puntos, diferencia, victorias, goles marcados y recibidos; la clasificación pasaría a depender de la tabla de Fair Play.

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Cabe destacar que si Cruz Azul empata—sin importar quién gane la tanda de penales— llegará como mínimo a siete unidades y eliminará automáticamente a Monterrey.

Los Rayados de Monterrey de Matías Almeyda siguen vivos en la Leagues Cup 2026 tras derrotar a Inter Miami con un gol agónico de Diego Rossi en el Nu Stadium|Jorge Martinez

El otro resultado que podría beneficiar a Rayados

Además de la derrota de Cruz Azul, existe otro resultado que podría instalar a Monterrey en Cuartos de Final sin necesidad de depender del futuro de La Máquina contra Chicago Fire. Resulta que si Austin FC logra golear por cuatro o más goles al Club América, los dirigidos por Almeyda avanzarían de ronda automáticamente.

Sin embargo, este panorama es mucho más difícil que suceda. El equipo de Guillermo Almada viene mostrando un nivel cada vez mayor y logró ganar sus dos primeros partidos en la Leagues Cup. Además, las Águilas aún no están clasificadas, por lo que buscarán como mínimo un empate que les asegure la clasificación a los Cuartos de Final.