¡Futuro de Gignac en suspenso! Rechazan interés de equipo de la MLS

A pesar de las versiones que señalan que el Orlando City de la Major League Soccer (MLS) tendría acercamientos adelantados para firmar a André-Pierre Gignac, una fuente especializada en la liga estadounidense descartó estos rumores.

André-Pierre Gignac |Getty Images

En los últimos días tomaron fuerza los señalamientos sobre un cambio de club para el atacante francés ante la incertidumbre sobre su futuro para el siguiente semestre. Sin embargo, al interior de los Tigres han expresado que actualmente todo el equipo se encuentra concentrado en la final de la Concacaf Champions Cup que disputará contra el Toluca este sábado.

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Gignac, lejos del Orlando City

El comunicador Tom Bogert, uno de los insiders más reconocidos de la MLS, publicó en sus redes sociales información al respecto sobre el supuesto interés del club estadounidense.

“Los rumores que sugieren que Orlando City está a punto de fichar al legendario Andre-Pierre Gignac de Tigres (40) son completamente falsos, según fuentes”, escribió este jueves 28 de mayo en su cuenta de X @tombogert.

Rumors suggesting Orlando City are about to sign Tigres legend Andre-Pierre Gignac (40) are completely false, sources say — Tom Bogert (@tombogert) May 28, 2026

Dicho insider es considerado como un referente en la liga norteamericana, para adelantar primicias y exclusivas de fichajes y traspasos.

La deuda de Gignac

En lo que se define el destino del “Bómboro”, el francés cuenta con una deuda pendiente en los partidos en los que se disputa un título. El último gol de André-Pierre Gignac fue en la final entre Tigres y Chivas en el Clausura 2023. El encuentro se disputó el 28 de mayo de 2023 en el Estadio Akron, Zapopan, Jalisco. El francés de 40 años marcó de penal a los 65 minutos para marcar el descuento parcial (1-2). Después se daría una remontada increíble que le dio el título a Tigres con un marcador de 3-2.

Esta mala racha la buscará romper este fin de semana cuando el conjunto de la UANL se mida ante el Toluca por el trofeo de la “Concachampions” en el Estadio Nemesio Díez.