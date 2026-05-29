La promesa de Club América para Alejandro Zendejas: ya tendría fecha de salida

Mientras crecen los rumores de fichajes del Club América, la directiva tiene una estrategia clara con Alejandro Zendejas. Se acordó con el atacante facilitarle una salida condicionada. El jugador mexicoamericano solamente abandonará la institución bajo un escenario específico. Las Águilas le prometieron otorgarle la libertad de salir si llega una oferta formal desde Europa.

El extremo de 28 años se mantiene blindado frente al mercado local. No existen posibilidades de que el futbolista emigre a otro equipo de la Liga BBVA MX. El plan del conjunto azulcrema apunta exclusivamente al Viejo Continente. La directiva confía en su crecimiento a nivel internacional. A su vez, también le prometieron algo a Jonathan Dos Santos si se retira.

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La Copa Mundial de la FIFA 2026™ cambió los planes del Club América y Alex Zendejas

La reciente convocatoria de Mauricio Pochettino modificó el panorama. El técnico de Estados Unidos incluyó a Alex Zendejas en la lista definitiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Las grandes actuaciones del extremo en el cierre de la temporada aseguraron su presencia en la justa internacional. Su participación representa una vitrina ideal para una salida a Europa.

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América acumula un año completo sin cosechar títulos en sus vitrinas. Ante esta situación, el extremo pinta para convertirse en una de las figuras principales de su selección. Esta proyección deportiva beneficiará directamente su cotización en el mercado global. Justamente por esa razón América lo dejará salir, pero con una condición.

Nueva fecha de salida de Alejandro Zendejas en Club América

El atacante tiene contrato vigente con las Águilas hasta junio de 2027. Actualmente, el valor de su carta está tasado en 11.7 millones de dólares. El club pretende esperar a que concluya la participación de Estados Unidos en el certamen mundialista antes de negociar con cualquier equipo de Europa. Aunque sueñan con retenerlo, parece cada vez más difícil.

La directiva azulcrema determinó que la fecha para negociar su venta será después del Mundial. Consideran que el torneo revalorizará su precio actual. De esta forma, la institución obtendrá un beneficio económico importante y Zendejas podrá cumplir el sueño de emigrar a Europa. Retenerlo parece casi imposible y André Jardine perdería a su gran figura.

