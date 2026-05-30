¿Qué viene para El Grande Americano en WWE y AAA si gana la lucha de máscaras?

Estamos a pocas horas para que se lleve a cabo uno de los duelos más esperados y llamativos que México tendrá en el año. La Noche de los Grandes, en Monterrey Nuevo León, se dice lista para el máscara contra máscara entre El Grande Americano y el Original Grande Americano.

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Este evento, realizado por la AAA y la WWE, presentará a dos luchadores que se han ganado el cariño de la comunidad mexicana y norteamericana; sin embargo, de los dos es El Grande Americano quien sin duda ha acaparado por completo las miradas. Ahora bien, ¿qué le espera al luchador si consigue el triunfo?

¿Cuál es la próxima lucha de apuestas de El Grande Americano?

Si bien esta lucha de apuestas es importante para El Grande Americano, posiblemente no sea el combate más relevante que tenga en el año, pues cabe recordar que aún le resta enfrentarse a Dominik Mysterio por el Megacampeonato correspondiente a la AAA.

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A falta de un anuncio oficial, todo haría indicar que este duelo por el Megacampeonato de la empresa se podría llevar a cabo en la próxima edición de Wrestlemania 34, misma que se realizará en dos días distintos, siendo estos el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre.

Cabe mencionar que, hasta el momento, esta lucha no ha sido confirmada para dicho evento; sin embargo, al haber ganado la espada del Rey de Reyes, El Grande Americano se ganó el derecho de ser el primer retador en México para Dominik, por lo que este mano a mano podría ser precisamente en Triplemanía 34.

¿Quién es el luchador detrás de El Grande Americano?

Aunque ya es del conocimiento público, no todos los fanáticos saben que, detrás de El Grande Americano, está el luchador de 35 años Ludwig Kaiser, quien tuvo un paso interesante por la zona midcard de la WWE pero que, sin duda, encontró su lugar en las arenas mexicanas.

