Raúl Jiménez podría irse de la Premier League estando a solo un paso de un récord

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, la Selección Nacional de México se ilusiona con el nivel de Raúl Jiménez, pues ahora está atravesando un gran momento y es conocido en el mundo entero por su capacidad para los penales. Lo que pocos saben es que al “Lobo de Tepeji” lo supera únicamente una leyenda de la historia del futbol mundial.

Teniendo en cuenta que Raúl Jiménez habló de la posibilidad de regresar a Club América, todo indica que luego del Mundial 2026 el mexicano podría dejar la Premier League. De esta manera, el punta de 34 años se quedaría sin la posibilidad de llegar al primer puesto del récord de penales, que hoy tiene Thierry Henry y en el cual él está segundo.

Con Raúl Jiménez: Los 6 mejores pateadores de penales en la Premier League

De acuerdo a las estadísticas mostradas por 365 Scores, hay 4 ejecutantes con 100% de efectividad y otros 2 que se aproximan mucho a la perfección. Estos son:

Thierry Henry: 23 penales convertidos de 23 ejecutados (100% de efectividad) Raúl Jiménez: 13 penales convertidos de 13 ejecutados (100% de efectividad) Yaya Touré: 11 penales convertidos de 11 ejecutados (100% de efectividad) James Beattie: 10 penales convertidos de 10 ejecutados (100% de efectividad) Matt Le Tissier: 25 penales convertidos de 26 ejecutados (96.2% de efectividad) Cole Palmer: 18 penales convertidos de 19 ejecutados (94.7% de efectividad)

Los 13 penales convertidos por Raúl Jiménez en la Premier League

Según la información de Transfermarkt, estas fueron las víctimas de las ejecuciones de penales perfectas de Raúl Jiménez en la Premier League:

El video que subió la Premier League de los penales de Raúl Jiménez🇲🇽❤️



El mexicano es el mejor cobrador de penales en todo el mundo y tiene la mejor efectividad en la historia de la liga de Inglaterra🔥



Tiene el 100% con 13/13 anotados🎯



pic.twitter.com/UmZBIspc6t — Roberto Haz (@tudimebeto) February 23, 2026

03/11/2018: vs. Tottenham Hotspur (portero Hugo Lloris) 23/02/2019: vs. AFC Bournemouth (portero Artur Boruc) 25/08/2019: vs. Burnley FC (portero Nick Pope) 19/10/2019: vs. Southampton FC (portero Angus Gunn) 18/01/2020: vs. Southampton FC (portero Alex McCarthy) 12/07/2020: vs. Everton FC (portero Jordan Pickford) 15/01/2022: vs. Southampton FC (portero Fraser Forster) 28/09/2024: vs. Nottingham Forest (portero Matz Sels) 05/01/2025: vs. Ipswich Town (portero Christian Walton) 05/01/2025: vs. Ipswich Town (portero Christian Walton) (2) 22/12/2025: vs. Nottingham Forest (portero John Victor) 01/02/2026: vs. Manchester United (portero Senne Lammens) 22/02/2026: vs. Sunderland AFC (portero Robin Roefs)

Raúl Jiménez y las 2 veces que falló un penalti

A pesar de ser sinónimo de gol, hubo dos ocasiones en las que Raúl Jiménez falló un penal. El 08 de septiembre de 2018 se hizo cargo de la pena máxima en el amistoso entre la Selección Nacional de México y su par de Uruguay y no pudo ante Fernando Muslera. El otro tiro errado fue ante Sevilla (Yassine Bounou) el 11 de agosto de 2020 por la Europa League.

