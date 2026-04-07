Gabriel Milito sorprendió a todos al decir esto sobre Brian Gutiérrez: “No significa que...”

Brian Gutiérrez está siendo una de las grandes sorpresas de la temporada. Llegó a Chivas en invierno desde la MLS y, rápidamente, se hizo un hueco en el equipo. Sus cualidades lo llevaron a ser convocado a la Selección Mexicana por decisión de Javier Aguirre y, como si fuera poco, se ganó la titularidad. Sin embargo, en el Guadalajara ha mantenido un rol de rotación y ahora Gabriel Milito explicó el por qué de su situación.

Chivas viene de empatar con Pumas en la Jornada 13 del Clausura 2026. El ingreso de Brian Gutiérrez en el complemento fue clave para que el equipo lograra el empate en los minutos finales del encuentro. Pese a ello, el mediocampista se mantiene como suplente en el conjunto rojiblanco y Milito fue cuestionado al respecto. El entrenador no titubeó y expresó que no tiene la titularidad garantizada por iniciar en la Selección Mexicana.

Brian Gutiérrez, jugador de Chivas|Chivas de Guadalajara

Milito reveló por qué Brian Gutiérrez no es titular en Chivas

“Ha jugado de titular varios partidos, ha iniciado en varios partidos y en otros partidos ha finalizado. Por lo tanto, que juegue la Selección no significa que deba ser titular o iniciar los partidos con nosotros. Tampoco significa que no lo sea.

Esos son decisiones que tenemos que ir tomando según distintas circunstancias. ¿A qué me refiero? Que Brian jugó 2 partidos con la Selección y no entrenó a la par de los compañeros toda la semana, tuvo que hacer la fase de recuperación”, detalló el timonel argentino en conferencia de prensa.

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“Mientras que nosotros sí preparamos con los jugadores disponibles el partido. Teniendo el regreso de Luis Romo, podíamos sostener la línea de tres que viene jugando y podíamos agregar en a Luis en la zona de la mitad de la cancha, por la ausencia además de Govea, que se lesionó y no podía ser una opción.

|Chivas de Guadalajara

Ahora, en esa zona del medio tenemos muy buenos jugadores y hay que elegir. Siempre en la banca vamos a tener algún jugador muy bueno. En este caso, bueno, el día de hoy en esta oportunidad le tocó a Brian, pero en otro momento será otro. Normal, pasa en cualquier equipo. Lo bueno es tener buenos jugadores, y nosotros considero que los tenemos”, sentenció Milito.

Los números de Brian Gutiérrez en Chivas