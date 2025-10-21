Gabriel Milito deja fuera del Chivas vs Querétaro a dos históricos del club

Chivas, bajo la dirección de Gabriel Milito, finalizó su preparación y viajó a Querétaro con un plantel de 23 jugadores para medirse este miércoles a las 7 de la noche a Gallos Blancos en el Estadio Corregidora, en duelo correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2025. Sin embargo, el Rebaño Sagrado llega con ausencias notables, destacando las de dos delanteros históricos: Javier “Chicharito” Hernández y Alan Pulido, además de Alan Mozo, quienes no fueron considerados para este encuentro.

En el caso de Chicharito, el club informó que la decisión obedece a un plan para dosificar sus cargas de trabajo, tras un semestre marcado por lesiones musculares. Hernández, quien participó 18 minutos en la victoria 2-0 ante Mazatlán el pasado fin de semana, se quedó en Guadalajara para continuar su recuperación física. Por su parte, la ausencia de Alan Pulido responde nuevamente a una decisión técnica de Milito, quien priorizó a otros delanteros como Armando “Hormiga” González y Teun Wilke, considerando que ofrecen mejores opciones ofensivas en el área. Pulido, pieza clave en el último título de Liga MX en 2017, no fue convocado ante Mazatlán y su última aparición en Liga MX fue contra Puebla, donde jugó apenas 11 minutos. En el reciente amistoso contra América durante la Fecha FIFA, el tamaulipeco ingresó en los últimos 20 minutos.

Otra baja significativa es la de Alan Mozo, quien se encuentra en la fase final de su recuperación tras una lesión de rodilla. Entre las novedades, destaca el regreso de Cade Cowell, quien no fue considerado ni como suplente en el triunfo ante los Cañoneros, pero ahora vuelve a la convocatoria.

Chivas buscará mantener el buen paso en el torneo y sumar tres puntos en un duelo clave frente a un Querétaro. Los rojiblancos buscan una quinta victoria consecutiva que los ponga cerca de la zona de calificación directa a la liguilla.