Sí tiene muchos goles y Gabriel Milito sigue sin quererlo en Chivas: otro equipo ya le hace ojitos

Yael Padilla no es del agrado de Gabriel Milito, prueba de ello, en este Apertura 2025 solo suma un partido con Chivas, por lo que existe la posibilidad de que salga del equipo a uno que ya le hace ojitos. Diversos medios reportaron que el delantero podría llegar a Toluca, que con anterioridad ya habría preguntado por él cuando Isaías Violante se fue al América, club en el que suma fracasos .

El jugador de tan solo 19 años lleva más goles que varios delanteros de Chivas. Según BeSoccer, en 4 temporadas con el primer equipo, suma 7 anotaciones. Esto representa 5 más que Alan Pulido en su segunda etapa con el club y 4 más que Javier “Chicharito” Hernández, quien de marcharse del Guadalajara se ahorraría una fortuna con su sueldo .

@yaelonsan Yael Padilla no es contemplado por Gabriel Milito y Toluca ya le hizo ojitos para llevárselo@

Padilla no tiene la confianza de Milito, a comparación del entrenador Diego Ramírez, quien lo convocó a la Selección Mexicana Sub-20 que disputará el Mundial de Chile, del 27 de septiembre al 20 de octubre. Por eso no formó parte de la convocatoria del partido amistoso entre Chivas y León.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Qué tan probable es que Yael Padilla abandone Chivas en este torneo?

Yael Padilla actualmente se encuentra concentrado con la Selección Mexicana Sub-20, hasta donde le llegaron los rumores de una supuesta salida de Chivas, aunque ello es muy poco probable que se lleve a cabo, ya que la intención del club tapatío sería prestarlo en lugar de venderlo, condición que probablemente Toluca rechace.

¡Los elegidos!😤🇲🇽



Incondicionales, estos son los jugadores que concentrarán con nuestra #Sub20 para continuar con nuestra preparación rumbo al Mundial en Chile.📋#ProyectoSelecciones. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/zFUQVsqbwv — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 21, 2025

De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, Padilla tiene contrato vigente con el Guadalajara hasta verano de 2026, por lo que Chivas ya debería de estar en negociaciones de renovación, ya que de no hacerlo al finalizar el torneo, el delantero podría negociar su llegada a otro club como agente libre.

Los registros del futbol mexicano cierran hasta el 12 de septiembre, por lo que todavía no se descarta que el futbolista de 19 años pueda salir del club en este mercado de verano, a fin de que pueda sumar minutos y poco a poco consolidar su carrera en la Liga BBVA MX.