deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

Gabriel Milito dijo algo que les dio esperanza a todos los aficionados de Chivas para avanzar

Cruz Azul tiene la ventaja contra las Chivas de Guadalajara pero el entrenador no se achica

Gabriel Milito dijo algo que les dio esperanza a todos los aficionados de Chivas para avanzar
Gabriel Milito da esperanza a Chivas.
Diego Gonzalez
Liga MX
Compartir

Chivas empató 0-0 con Cruz Azul en Guadalajara en el partido válido por la ida de los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. De este modo, no pudo irse con ventaja para la vuelta y ahora La Máquina Cementera es el que tiene las de ganar. Sin embargo, Gabriel Milito dijo algo que esperanza a todos los aficionados.

Si bien es cierto que Chivas necesita más que Cruz Azul para avanzar a semifinales , el entrenador Gabriel Milito se mostró con serenidad tras el empate en el Estadio Akron. “Dentro del equipo tenemos la confianza de que podemos hacer un buen partido y que podemos ganarlo”, aseguró el director técnico argentino en rueda de prensa.

Gabriel Milito, técnico de Chivas
X Chivas / @Chivas
Gabriel Milito, técnico de Chivas.

“Obviamente que ellos tienen la ventaja deportiva al cerrar como local y que nosotros tendremos que ir a ganar. Podemos ganarlo. La eliminatoria está abierta, por supuesto que siempre es mejor ganar, y nuestra intención era esa, pero nuestra intención será ganar también el siguiente partido”, agregó en conferencia el DT de Chivas.

TE PUEDE INTERESAR:

Los aficionados saben que no será una tarea sencilla, puesto que el empate y la localía ahora benefician a Cruz Azul, que quedó en una mejor posición que Chivas en la tabla general. No obstante, el Guadalajara intentará quebrar los pronósticos y demostrar por qué terminó tan bien el año, jugando mejor que casi todos sus rivales.

_LMX_A25_CFI_GDL_CAZ_
Juan Carlos Ocampo/MEXSPORT
Chivas ante Cruz Azul en Guadalajara.

El buen rendimiento de Chivas con Gabriel Milito

Sobre el final de la fase regular, Gabriel Milito logró su mejor versión con sus Chivas, puesto que el Guadalajara ganó 7 de los últimos 10 partidos, mientras que empató 2 y perdió solamente 1. Un récord muy bueno. Ahora, necesita volver a ganar.

¿Cuándo se juega la revancha entre Cruz Azul y Chivas?

Tal como está previsto en la Liga MX, el partido de vuelta de cuartos de final entre Cruz Azul y Chivas se dará este domingo 30 de octubre desde las 7:00 pm (hora de la CDMX) en el Estadio Olímpico Universitario. El que gane, avanza de ronda; en caso de empate, pasa el local por ventaja deportiva (posición en la tabla general).

Chivas
Cruz Azul
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Diego Gonzalez

×
×