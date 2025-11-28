Gabriel Milito dijo algo que les dio esperanza a todos los aficionados de Chivas para avanzar

Chivas empató 0-0 con Cruz Azul en Guadalajara en el partido válido por la ida de los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. De este modo, no pudo irse con ventaja para la vuelta y ahora La Máquina Cementera es el que tiene las de ganar. Sin embargo, Gabriel Milito dijo algo que esperanza a todos los aficionados.

Si bien es cierto que Chivas necesita más que Cruz Azul para avanzar a semifinales , el entrenador Gabriel Milito se mostró con serenidad tras el empate en el Estadio Akron. “Dentro del equipo tenemos la confianza de que podemos hacer un buen partido y que podemos ganarlo”, aseguró el director técnico argentino en rueda de prensa.

X Chivas / @Chivas Gabriel Milito, técnico de Chivas.

“Obviamente que ellos tienen la ventaja deportiva al cerrar como local y que nosotros tendremos que ir a ganar. Podemos ganarlo. La eliminatoria está abierta, por supuesto que siempre es mejor ganar, y nuestra intención era esa, pero nuestra intención será ganar también el siguiente partido”, agregó en conferencia el DT de Chivas.

TE PUEDE INTERESAR:



Los aficionados saben que no será una tarea sencilla, puesto que el empate y la localía ahora benefician a Cruz Azul, que quedó en una mejor posición que Chivas en la tabla general. No obstante, el Guadalajara intentará quebrar los pronósticos y demostrar por qué terminó tan bien el año, jugando mejor que casi todos sus rivales.

Juan Carlos Ocampo/MEXSPORT Chivas ante Cruz Azul en Guadalajara.

El buen rendimiento de Chivas con Gabriel Milito

Sobre el final de la fase regular, Gabriel Milito logró su mejor versión con sus Chivas, puesto que el Guadalajara ganó 7 de los últimos 10 partidos, mientras que empató 2 y perdió solamente 1. Un récord muy bueno. Ahora, necesita volver a ganar.

¿Cuándo se juega la revancha entre Cruz Azul y Chivas?

Tal como está previsto en la Liga MX, el partido de vuelta de cuartos de final entre Cruz Azul y Chivas se dará este domingo 30 de octubre desde las 7:00 pm (hora de la CDMX) en el Estadio Olímpico Universitario. El que gane, avanza de ronda; en caso de empate, pasa el local por ventaja deportiva (posición en la tabla general).