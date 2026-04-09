Gabriel Milito reveló por fin su secreto para hacer brillar al Piojo Alvarado en Chivas

Roberto Alvarado es de los futbolistas más cuestionados de Chivas a pesar de que el equipo se encuentra en un gran momento. El delantero recibe críticas por su rendimiento irregular, el cual no termina de convencer pese a su calidad con el balón. Sin embargo, Gabriel Milito respaldó al futbolista de la Selección Mexicana y reveló el método para sacar todo el jugo de su futbol dentro del terreno de juego.

En conferencia de prensa, el entrenador argentino explicó que si bien es cierto que el ‘Piojo’ Alvarado suele desempeñarse de gran manera por las bandas, cree que su mejor versión la podrá encontrar jugando por dentro del ataque. Para ello, Milito aseveró que el equipo necesita forma con uno o dos contenciones detrás de él para equilibrar el juego defensivo y ofensivo del Guadalajara.

Milito contempla a Alvarado como atacante por dentro|Chivas de Guadalajara

“Trabajamos con Piojo y trabajamos con todos. Es verdad de que el Piojo estaba más acostumbrado a jugar por fuera y en este proceso iniciamos muchas veces con él por fuera, pero vemos en él unas condiciones muy buenas para también jugar por dentro, delante de un contención o dos contenciones porque técnicamente es muy bueno, capaz de desequilibrar con su habilidad al jugador que lo esté marcando”, expresó el técnico.

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Milito destaca al Piojo Alvarado como el mejor jugador de Chivas

El timonel argentino explicó que Alvarado puede ofrecer algo que ningún otro jugador de Chivas puede: “Cuando desequilibra y elimina al rival, se clarifica el juego y tiene ese don, más allá de que a lo mejor no marcar todos los goles que merecía marcar o tener esas asistencias. Le aporta volumen de juego al equipo, un gran esfuerzo defensivo”.

Pero eso no es todo, ya que se animó a destacarlo como uno de los mejores futbolistas del equipo rojiblanco: “A mi me gusta mucho cuando juega por dentro, sabiendo que también es muy bueno jugando por fuera. Estamos hablando, posiblemente del mejor o uno de los mejores con los que contamos“, cerró Milito.

Los números de Roberto Alvarado en el Clausura 2026