Chivas ya tendría a la plantilla más valiosa de toda la Liga BBVA MX gracias a estos fichajes

Chivas fue uno de los clubes de la Liga BBVA MX que mejor se reforzó en este mercado de verano. Gabriel Milito tiene la intención de ser campeón del Apertura 2026, luego de no haber podido cumplir el objetivo durante el Clausura 2026 tras quedar eliminado en Semifinales. Ahora, el cuadro rojiblanco llega a este nuevo torneo como el plantel más valioso de todo el futbol mexicano.

De acuerdo a los datos arrojados por la plataforma especializada Transfermarkt, Chivas lidera el ranking de equipos más valiosos de la Liga BBVA MX. El Guadalajara cuenta con un valor total de plantilla de 107 millones de euros, una cifra que lo coloca por encima de equipos como Club América y Toluca FC, quienes completan el podio. Sin embargo, el combinado rojiblanco logró esta diferencia gracias a dos fichajes recientes.

Chivas|Chivas de Guadalajara

Los dos fichajes de Chivas que elevaron el valor de su plantilla

Para afrontar este Apertura 2026, la directiva del Rebaño concretó dos fichajes de gran jerarquía: Jordan Carrillo y Kevin Castañeda. Ambos fueron de los jugadores más destacados de la Liga BBVA MX durante el primer semestre del año, por lo que el precio de los dos se elevó a cifras históricas en sus respectivas carreras.

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Jordan Carrillo llegó desde Santos Laguna tras un gran semestre cedido en Pumas. Según la fuente mencionada, su valor de mercado asciende a los 8 millones de euros, valor que lo convierte en uno de los jugadores más caros del balompié nacional. Kevin Castañeda, por su parte, tiene una carta valorada en 6 millones de euros, mediocampista que viene de ser el máximo goleador de Xolos de Tijuana en el torneo pasado.

Los 10 jugadores más valiosos de Chivas en el Apertura 2026

Armando González (delantero): 15 millones de euros. Brian Gutiérrez (mediocampista): 8 millones de euros. Jordan Carrillo (delantero): 8 millones de euros. Roberto Alvarado (delantero): 7,5 millones de euros. Bryan González (defensor): 7,5 millones de euros. Efraín Álvarez (mediocampista): 6,5 millones de euros. Raúl Rangel (portero): 6,5 millones de euros. Richard Ledezma (defensor): 6 millones de euros. Kevin Castañeda (mediocampista): 6 millones de euros. Diego Campillo (defensor): 5,5 millones de euros.

Los 5 planteles más valiosos del Apertura 2026