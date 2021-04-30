Hideki Matsuyama recibió el Premio Primer Ministro

El campeón de The Masters, Hideki Matsuyama, recibió el viernes el Premio del Primer Ministro de Japón por su triunfo en Augusta National el pasado 12 de abril.

Matsuyama, de 29 años, se convirtió en el primer japonés en ganar un campeonato mayor. Después del triunfo en Augusta National de Matsuyama, el primer ministro de Jaón, Yoshihide Suga, declaró: "En medio de la prolongada crisis del coronavirus, dio valor y tocó los corazones de todos en todo Japón".

Sin embargo, en la ceremonia del viernes, Suga señaló que la inspiración de Matsuyama se sintió mucho antes de ganar la chaqueta verde, señalando otro momento de Augusta National hace 10 años cuando los honores de Mejor Amateur en el Masters 2011 en medio de las consecuencias del terremoto y tsunami de Japón que mató a 18 mil personas.

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"Han continuado alentando las áreas afectadas, marcando el décimo aniversario del desastre, y tienen un gran coraje", afirmó Suga. "Si bien contribuye enormemente al progreso de los deportes en Japón, el logro de comunicar la importancia de los esfuerzos a todas las personas, darles sueños y esperanzas es verdaderamente notable".

Today, #TheMasters Champion Hideki Matsuyama was recognized for “bringing courage and hope” to the people of Japan as he was recognized with the Prime Minister's Award, one of the country’s highest honors.



Photo Credit: Prime Minister’s Office of Japan pic.twitter.com/hZs2DwbvSu — The Masters (@TheMasters) April 30, 2021

Hideki fue el 34º individuo en recibir este premio, pero no el primer golfista. Esa designación pertenece a Ayako Okamoto, quien fue honrada en 1987 por ganar cuatro títulos de la LPGA y terminar en el top-5 en todos los Majors de esa temporada.

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Matsuyama usó su chaqueta verde para la presentación y le dio un sombrero y una bandera del Masters de Augusta National al primer ministro. Asímismo, expresó sus esperanzas de ganar una medalla de oro para su país en los Juegos Olímpicos de este año, que se llevarán a cabo en Tokio a fines de julio.

El último campeón de The Masters no ha competido en el PGA TOUR desde su histórico triunfo en Augusta National. Sin embargo, empezará nuevamente su preparación de cara al segundo Major del año, el PGA Championship.

