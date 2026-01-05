El PEOR ESCENARIO lo confirma el Galaxy de Los Ángeles_ estrella al QUIRÓFANO otra vez

El silencio volvió a apoderarse del entorno del LA Galaxy con una noticia que nadie quería confirmar. Riqui Puig, el futbolista que se convirtió en el corazón creativo del equipo angelino, volvió a pasar por el quirófano y su regreso a las canchas quedó oficialmente proyectado hasta la temporada 2027 de la MLS. Un golpe duro para el club y para una afición latina que encontró en el ex Barcelona a uno de sus grandes referentes.

La franquicia confirmó que la cirugía reconstructiva del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda fue exitosa y realizada en Barcelona por el prestigioso Dr. Ramón Cugat, el mismo especialista que ya lo había intervenido anteriormente. Sin embargo, el nuevo procedimiento extiende un proceso de recuperación que ya parecía interminable.

Una lesión que cambió la historia del Galaxy

La lesión original ocurrió en diciembre de 2024, en un partido clave ante Seattle Sounders, cuando Puig se rompió el cruzado en una jugada sin contacto. Lo extraordinario fue que, pese al dolor, continuó jugando y dio la asistencia decisiva que envió al Galaxy a la final de conferencia y, posteriormente, al título de la MLS Cup.

Esa imagen de sacrificio elevó aún más su figura, pero también marcó el inicio de un camino médico complejo. Puig se perdió toda la temporada 2025 y gran parte de 2026, y cuando su recuperación parecía encaminarse, surgieron complicaciones que obligaron a una segunda operación en la misma rodilla.

Para el Galaxy, la ausencia ha sido profunda. En 2024, Puig firmó una de las campañas más brillantes en la historia reciente del club: 17 goles y 20 asistencias, liderazgo absoluto y presencia constante en momentos decisivos. Su impacto no solo fue estadístico, sino emocional y futbolístico.

El reto mental y físico rumbo a 2027

Dos cirugías de ligamento cruzado en menos de 15 meses representan uno de los mayores desafíos en la carrera de cualquier futbolista. A sus 25 años, Riqui Puig enfrenta ahora una prueba que va más allá de lo físico: la fortaleza mental será clave para volver al máximo nivel.

Desde su llegada a la MLS, el español se consolidó como uno de los jugadores más influyentes del campeonato, elegido All-Star en dos ocasiones y parte del Mejor XI de la liga. Por eso, en Los Ángeles confían en que la espera valdrá la pena.

El Galaxy ya piensa en el futuro sin apurar tiempos. El objetivo es claro: recuperar a Puig al cien por ciento y permitirle regresar en 2027 como el líder que la afición espera. Mientras tanto, el club y los latinos en Estados Unidos saben que la historia aún no termina… solo está en pausa.