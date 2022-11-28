Galería: Asi se vivió el triunfo de Ghana sobre Corea del Sur

En un vibrante y dramático partido, las “Estrellas Negras” de Ghana se impusieron a los “Tigres de Asia” de Corea del Sur por marcador de 3-2 en el Estadio Education City, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022.

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Un encuentro que en su primera parte fue dominado ampliamente por los africanos, pero que en la segunda mitad tuvo a una escuadra asiática revolucionada que emparejó el marcador y mantuvo la intensidad hasta el final, sin embargo, no fue suficiente para evitar recibir el tercer gol ghanés y sumar su primera derrota en el Mundial de Qatar 2022, con lo que los dirigidos por Otto Ado siguen con vida tras haber caído en su primer compromiso del torneo frente a Portugal.

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