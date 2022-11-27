La Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Arabia Saudita

La fase de grupos en la Copa del Mundo de Qatar 2022 está a tan solo una jornada de concluir y al interior de la Selección Nacional de México saben que una victoria ante la Selección de Arabia Saudita es el único resultado que les daría posibilidades de avanzar a los octavos de final y sabiendo que para depender de ellos mismos necesitan golear al cuadro asiático para no verse afectados por lo que suceda entre Argentina y Polonia.

El conjunto mexicano saltó a la cancha del Estadio Al Khor, que ha sido su sede de entrenamiento, aproximadamente a las ocho de la noche para comenzar a preparar el encuentro frente a los "Halcones Verdes", bajo el mando de su director técnico, el argentino Gerardo "Tata" Martino, en lo que fue su primer entrenamiento tras la dolorosa derrota ante la escuadra argentina.

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¿Qué dijo el Tata Martino después del partido vs Argentina?

Posterior al encuentro frente la Selección de Argentina que dirige su compatriota, Lionel Scaloni, el estratega de la Selección Azteca reconoció la crítica situación en la que se encuentran, sin embargo, se mostró optimista en poder obtener un resultado positivo cuando se vea las caras con el cuadro verde en la tercera jornada de la primera ronda.

"Mientras haya posibilidad, siempre hay que intentarlo. Arabia tiene necesidad de ganar y nosotros también, no tengo duda de que haremos todo para ganar a Arabia Saudita"

¿Cuándo fue la última que México se quedó en fase de grupos?

Desde el Mundial de Argentina 1978, con excepción de España 1982 e Italia 1990 en donde no participó, México ha pasado la primera ronda en todas las competiciones.

Martinoli explota luego de la derrota de México vs Argentina | Protagonistas Extra

¿Cuándo juega México contra Arabia Saudita?

El partido de la Selección Mexicana en contra de Arabia Saudita se llevará a cabo el miércoles 30 de noviembre a la 1 de la tarde (Hora del centro de México) sobre el césped del Estadio Lusail.

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