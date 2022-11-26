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Galería: Así se vivieron los momentos previos al México vs Argentina
Las mejores postales antes del encuentro entre México y Argentina desde el Estadio Lusail en la segunda jornada de la fase de grupos en Qatar 2022
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La aventura continúa en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Selección Nacional de México se enfrenta a Argentina en la segunda jornada de la primera ronda dentro del Grupo C.
Partido crucial para México y Argentina
La escuadra que dirige el director argentino, Gerardo “Tata” Martino, ex estratega de la “Albiceleste” llega a este encuentro con la misión de sumar tres puntos que le permitan llegar con menos presión a su último partido de la fase de grupos ante los “Halcones Verdes” de Arabia Saudita el próximo 30 de noviembre en el Estadio de Lusail.
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Por el otro lado, los argentinos son quienes más presión tienen para este cotejo, ya que una derrota los dejaría eliminados del certamen mundialista, a causa del triunfo de Polonia sobre los saudíes, y una victoria les permitiría llegar con vida a su partido contra los polacos.
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