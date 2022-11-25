TV Azteca transmitirá México vs Argentina EN VIVO | Grupo C | Qatar 2022

TV Azteca Deportes transmitirá el juego México vs Argentina EN VIVO del Grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022 el próximo sábado 26 de noviembre a través de Azteca 7, El Canal del Mundial a la 1 de la tarde.

Diferentes tipos de presión para México y Argentina

La Selección Nacional de Argentina que dirige Lionel Scaloni por primera vez en un mundial, arriba a este encuentro con la necesidad de sumar urgentemente puntos para poder manenerse en la pelea y llegar con vida a su partido de la última jornada frente a la Polonia que capitanea el delantero del FC Barcelona, Robert Lewandowski, tras haber perdido de manera sorpresiva su primer cotejo ante Arabia Saudita por marcador de 2-1.

Por su parte, la Selección Azteca que comanda el argentino Gerardo "Tata" Martino, ex director técnico de la "Albiceleste" llega al partido con el objetivo de obtener los tres puntos para evitar una presión mayor en el cierre de la fase de grupos, precisamente ante unos saudíes que han crecido de la mano de su entrenador Hervé Renard.

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Líder inesperado y autoridades confirmadas

De momento, Arabia Saudita marcha como líder del sector C con tres puntos, mientras que México y Polonia cuentan con un punto cada quien y Argentina en último lugar sin unidades.

Para este cotejo ya estan confirmadas las autoridades que estarán a cargo de llevar el partido a buen puerto, siendo árbitros italianos los designados, Daniele Orsato, estará como central, en tanto que sus compatriotas Ciro Carbone y Alessandro Giallantini serán asistentes.

Cambio de sede para el México vs Argentina

El partido que estaba originalmente agendado para llevarse a cabo en el Estadio Education City, con capacidad para 40 mil personas, tuvo que ser trasladado al Estadio Lusail, que puede albergar hasta 80 mil aficionados, siendo el más grande de todo Catar, esto por la gran demanda de boletos entre los aficionados mexicanos y argentinos para el certamen mundialista en tierras árabes.

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