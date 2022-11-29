Galería: Así se vivió el triunfo de Países Bajos frente a Qatar

La fase de grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022 llegó a su fin para los equipos involucrados en el Grupo A, siendo la Selección de los Países Bajos la encargada de despedir de su torneo a la escuadra anfitriona Catar, quien arribaba a este encuentro ya sin posibilidad alguna de avanzar a los octavos de final, mientras que la “Naranja Mecánica” buscaba con determinación el liderato de su sector.

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Dos goles por parte de los neerlandeses, por parte de Cody Gakpo y Frenkie de Jong fueron suficientes para ponerle el último clavo al ataúd del debut de los cataríes en la máxima fiesta del futbol, en la que hicieron historia al convertirse en el peor anfitrión con derrotas en sus tres partidos y como el primero en perder su primer partido.

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