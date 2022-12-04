Gallardo acepta “conformismo” de jugadores de la Selección Mexicana

Después de la eliminación de la Selección Mexicana de la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022, los jugadores ya regresaron este domingo 4 de diciembre a territorio azteca para reincorporarse a sus respectivos equipos y Jesús Gallardo reveló quién fue el responsable de este resultado.

En su llegada al Aeropuerto Internacional de Monterrey, el lateral de Rayados habló con los medios que se dieron cita para recibir a los jugadores.

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"Todos estábamos con el Tata Martino y es responsabilidad del cuerpo técnico como de los jugadores, es responsabilidad de los dos", declaró el lateral izquierdo, quien se ganó la confianza del técnico Gerardo 'Tata' Martino durante la Copa del Mundo.

Jesús Gallardo sueña con el Mundial de 2026

Jesús Gallardo sueña con ser considerado para el Mundial del 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá y señaló que tanto los directivos como jugadores tienen que ponerse como objetivo que la Liga MX mejore a como dé lugar para que el nivel en selección sea mayor.

"Son muchísimas cosas que tienen que cambiar, no solamente los directivos, también los jugadores, la manera de ver el fútbol, la manera de jugar los partidos aquí en la Liga. No solo es cambiar ellos, sino también cambiar nosotros para jugar todos los partidos al 100 por ciento y estar concentrados para tener más oportunidades para ir a Europa", destacó el jugador de Rayados.

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Jesús Gallardo participó en los 270 minutos posibles de los tres encuentros que disputó la Selección Mexicana durante el Mundial de Qatar 2022 y fue uno de los jugadores que destacaron en el equipo. Ahora volverá a Monterrey para seguir con Rayados y comenzar a prepararse para el torneo Clausura 2023 de la Liga MX.