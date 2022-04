Marcelo Flores y su sueño de jugar un Mundial con México

Marcelo Flores declaró para Azteca Deportes que uno de sus sueños es jugar un Mundial con México. Aquí la entrevista completa

Esta semana, la Selección Azteca enfrentará su similar de Guatemala en partido amistoso rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, encuentro que al no ser fecha FIFA, contará con jugadores de la liga local y algunos jóvenes que están buscando brillar en el balompié azteca, incluido Marcelo Flores.

“Estoy muy feliz donde estoy ahorita, amando lo que estoy haciendo en el fútbol y viviendo el momento y disfrutando todo, claro que tengo mi sueño de jugar en la Copa del Mundo”, comentó Marcelo Flores en entrevista para Azteca Deportes .

Te puede interesar: Una baja para México de cara a su partido de preparación

Martino no ha hablado con él

Sobre si el director técnico, Gerardo Martino ha hablado con el jugador sobre una posibilidad de estar entre los convocados a la Copa del Mundo que se jugará a finales de este 2022, Marcelo Flores fue claro.

“No, no me ha hablado, no me ha dicho nada, pero estoy disfrutando, trabajando duro, quiero debutar, claro que sí es mucho, muchas personas sueñan con debutar y estoy trabajando duro, esperando el momento que me llamen y estar listo para eso”.

Te puede interesar: Wolves juntaría al ‘Chucky’ Lozano con Raúl Jiménez