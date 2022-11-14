La lista de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022

Estamos seis días que arranque el Mundial de Qatar 2022. La Selección Mexicana hará su debut 48 horas después del inicio de la justa, cuando se mida ante su similar de Polonia en el Estadio 974, y México ya conoce a los hombres que estarán en el certamen más imporante a nivel de selecciones.

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Lista de convocados de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022

En punto de las 12:00 del día (tiempo del centro de México), Gerardo Martino y el combinado nacional dieron a conocer la lista 26 convocados para la Copa del Mundo.

Porteros: Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota

Defensas: Jorge Sánchez, Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Johan Vásquez, Héctor Moreno, César Montes, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo

Medios: Andrés Guardado, Héctor Herrera, Charly Rodríguez, Erick Gutiérrez, Luis Chávez, Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Luis Romo

Delanteros: Roberto Alvarado, Alexis Vega, Hirving Lozano, Raúl Jiménez, Uriel Antuna, Henry Martín y Rogelio Funes Mori

Los cinco cortados de la Seleccion Mexicana para Qatar 2022

Los cinco hombres que se quedaron fuera de la convocatoria fueron Jesús ‘Tecatito’ Corona, hombre que hace unos días se informó que no podría asistir por la lesión que presentó en el mes de agosto.

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Los últimos cuatro en enterarse que quedaron fuera fueron: Diego Lainez y Santiago Giménez, ambos futbolistas que reportaron este lunes en la concentración, y que militan en el futbol europeo.

De la Liga MX los sacrificados fueron Jesús Angulo y Erick Sánchez, jugadores que también ya habían sido informados de que no estarían en la justa, pero estuvieron durante todo el proceso en Girona, España, donde la Selección Mexicana se encuentra para su último partido de preparación previo a Qatar 2022 ante Suecia, el próximo miércoles 16 de noviembre.