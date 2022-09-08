Alexis Mac Allister de Argentina habla de México previo a Qatar 2022

En Argentina no están nada confiados del duelo que sostendrán ante México durante el Mundial de Qatar 2022, pues Alexis Mac Allister, mediocampista de la Albiceleste, aseguró que están conscientes de que será un partido complicado como cada vez que enfrentan a la Selección Azteca.

Mac Allister actualmente juega en el Brighton, donde ha logrado brillar para ganarse un lugar en las convocatorias de Lionel Scaloni. Alexis aseguró que más allá de las críticas que ha recibido la Selección Mexicana, tiene un estilo de juego que puede complicar a cualquier y son conscientes de ello.

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Argentina en el Mundial de Qatar 2022

La Selección de Argentina debutará en el Mundial de Qatar 2022 enfrentando a Arabia Saudita, para después medirse a México y cerrar su participación en la fase de grupos, chocando con Polonia. Los dirigidos por Scaloni son los favoritos a quedarse con el liderato de su grupo.

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