‘Tata’ Martino revela a los 31 elegidos para gira en España

De forma oficial, la Selección Mexicana dio a conocer la lista de 31 jugadores que llevará a la gira en España, en donde se enfretará a Iraq y a Suecia, previo al arranque de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Los 31 elegidos forman parte también de la prelista de 55 futbolistas, que anteriormente dieron a conocer. El nombre que no aparezca en ninguna de esas convocatorias, ya no tiene posibilidad de asistir a la Copa del Mundo, a excepción de que pase algo extraordinario.

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Los 31 convocados por Gerardo Martino

De los 31 nombres que dio a conocer Gerardo Martino, cinco aún se bajarán de la convocatoria y así se conformará la lista de seleccionados que irá a Qatar 2022.

- Guillermo Ochoa

- Rodolfo Cota

- Alfredo Talavera

- Kevin Álvarez

- Néstor Araujo

- Héctor Moreno

- César Montes

- Johan Vásquez

- Jesús Gallardo

- Gerardo Arteaga

- Jesús Angulo

- Jorge Sánchez

- Luis Chávez

- Héctor Herrera

- Andrés Guardado

- Carlos Rodríguez

- Edson Álvarez

- Erick Gutiérrez

- Luis Romo

- Erick Sánchez

- Roberto Alvarado

- Uriel Antuna

- Diego Lainez

- Hirving Lozano

- Jesús Manuel Corona

- Orbelín Pineda

- Raúl Jiménez

- Henry Martín

- Alexis Vega

- Santiago Giménez

- Rogelio Funes Mori

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