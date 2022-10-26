‘Tata’ Martino revela a los 31 elegidos para gira en España
Estos son los 31 jugadores elegidos por el profesor Gerardo ‘Tata’ Martino para conformar la lista de la Selección Méxicana en su gira por, Girona, España
De forma oficial, la Selección Mexicana dio a conocer la lista de 31 jugadores que llevará a la gira en España, en donde se enfretará a Iraq y a Suecia, previo al arranque de la Copa del Mundo de Qatar 2022.
Los 31 elegidos forman parte también de la prelista de 55 futbolistas, que anteriormente dieron a conocer. El nombre que no aparezca en ninguna de esas convocatorias, ya no tiene posibilidad de asistir a la Copa del Mundo, a excepción de que pase algo extraordinario.
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Los 31 convocados por Gerardo Martino
De los 31 nombres que dio a conocer Gerardo Martino, cinco aún se bajarán de la convocatoria y así se conformará la lista de seleccionados que irá a Qatar 2022.
- Guillermo Ochoa
- Rodolfo Cota
- Alfredo Talavera
- Kevin Álvarez
- Néstor Araujo
- Héctor Moreno
- César Montes
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Gerardo Arteaga
- Jesús Angulo
- Jorge Sánchez
- Luis Chávez
- Héctor Herrera
- Andrés Guardado
- Carlos Rodríguez
- Edson Álvarez
- Erick Gutiérrez
- Luis Romo
- Erick Sánchez
- Roberto Alvarado
- Uriel Antuna
- Diego Lainez
- Hirving Lozano
- Jesús Manuel Corona
- Orbelín Pineda
- Raúl Jiménez
- Henry Martín
- Alexis Vega
- Santiago Giménez
- Rogelio Funes Mori
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