Así luce la playera de visitante de México para el Mundial Qatar 2022

¡Es oficial! En el partido amistoso entre México vs Paraguay, se presentó la nueva playera de visitante que utilizará el cuadro azteca en la próxima Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

El equipo mexicano anunció los dos jerseys que se utilizarán a lo largo del próximo Mundial; como primera equipación, se presentó un diseño verde con detalles en rojo en las mangas. Además, las figuras en el pecho hacen alusión a la cultura azteca.

Te puede interesar: Selección Mexicana lanza uniforme conmemorativo de Jorge Campos

La playera de visitante es de color crema. ‘La serpiente emplumada’ que hace alusión al Dios Azteca, Queztcalcóatl, se presenta en la parte frontal, mientras que la parte de atrás es lisa en versión aficionado; la diferencia con el jersey estampado es que se suman el nombre y número de los futbolistas.

La Selección Mexicana jugará el Grupo C en Qatar 2022

Los dirigidos por Gerardo Martino se encuentran situados en el Grupo C junto con Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

A continuación, te dejamos las fechas de los partidos de México, mismos que podrás disfrutar en Azteca 7, El Canal del Mundial.

22 de noviembre vs Polonia

26 de noviembre vs Argentina

30 de noviembre vs Arabia Saudita

Te puede interesar: Los posibles reemplazos tras la lesión del Tecatito Corona