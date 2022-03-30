¡Así celebraron los jugadores de México el pase al Mundial Qatar 2022!

¡Todo es fiesta y celebración! Los jugadores mexicanos no se guardaron nada, luego de calificar por octava vez consecutiva a una Copa del Mundo.

México venció a El Salvador de manera cómoda y se metió a Qatar 2022

¡México está en el Mundial de Qatar 2022! Luego de la cómoda victoria ante El Salvador por marcador de 2-0 en la Cancha del Estadio Azteca, la Selección Mexicana aseguró su boleto para el próximo gran torneo de la FIFA. Este torneo iniciará el próximo 21 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre.

Los goles de este partido fueron obra de Uriel Antuna a los 17 minutos, mientras que Raúl Alonso Jiménez puso el tanto definitivo luego de concretar desde los once pasos a los 43 de la primera mitad.

Los dirigidos por Gerardo Martino quedaron segundos de la Eliminatoria Rumbo a Qatar 2022 del Octagonal en la zona de CONCACAF. Canadá se llevó la primera posición por diferencia de goles, mientras que Estados Unidos también se metió de forma directa a la justa mundialista. Costa Rica tendrá la oportunidad dorada en el próximo mes de junio en el repechaje, en donde enfrentará a su similar de Nueva Zelanda en el país sede del torneo de futbol más importante del mundo.