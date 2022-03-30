¡Así celebraron los jugadores de México el pase al Mundial Qatar 2022!
¡México estará en el Mundial de Qatar 2022! Así celebraron los jugadores de la Selección Mexicana tras la victoria ante El Salvador.
¡Todo es fiesta y celebración! Los jugadores mexicanos no se guardaron nada, luego de calificar por octava vez consecutiva a una Copa del Mundo.
México venció a El Salvador de manera cómoda y se metió a Qatar 2022
¡México está en el Mundial de Qatar 2022! Luego de la cómoda victoria ante El Salvador por marcador de 2-0 en la Cancha del Estadio Azteca, la Selección Mexicana aseguró su boleto para el próximo gran torneo de la FIFA. Este torneo iniciará el próximo 21 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre.
Los goles de este partido fueron obra de Uriel Antuna a los 17 minutos, mientras que Raúl Alonso Jiménez puso el tanto definitivo luego de concretar desde los once pasos a los 43 de la primera mitad.
Los dirigidos por Gerardo Martino quedaron segundos de la Eliminatoria Rumbo a Qatar 2022 del Octagonal en la zona de CONCACAF. Canadá se llevó la primera posición por diferencia de goles, mientras que Estados Unidos también se metió de forma directa a la justa mundialista. Costa Rica tendrá la oportunidad dorada en el próximo mes de junio en el repechaje, en donde enfrentará a su similar de Nueva Zelanda en el país sede del torneo de futbol más importante del mundo.