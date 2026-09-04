Genoa vs Como; dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 3 de la Serie A

Johan Vásquez, uno de los defensores más regulares que el futbol de Italia ha tenido en las últimas dos temporadas, vuelve a la marcha para disputar el duelo de la Jornada 3 este fin de semana dentro de la Serie A, mismo en donde su club, el Genoa, se medirá al Como.

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El Genoa llega a este compromiso con la intención clara de mantenerse en la zona media de la tabla general y evitar, desde ahora, problemas con el descenso. Del otro lado de la moneda se encuentra el Como, equipo que sorprendió en la campaña pasada y que espera mantener el mismo nivel en esta.

¿Cuáles son los números de Johan Vásquez en el Genoa?

Fue en enero del 2022 cuando Johan Vásquez dio el salto al futbol del viejo continente para formar parte del Genoa, institución que confió en él luego del gran paso que tuvo por los Pumas de la UNAM y que lo cedió durante una temporada al Cremonese para que pueda adaptarse al futbol italiano.

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Es así como, desde junio del 2023, el canterano de los Cimarrones se ha vuelto un elemento importante y estelar en el apartado ofensivo del conjunto azul y rojo. De hecho, en distintas ocasiones el seleccionado nacional ha sido capitán de su escuadra, lo cual habla del impacto que tiene en la misma.

Ante ello, vale decir que Johan Vásquez se ha convertido en uno de los mexicanos más regulares que el futbol del viejo continente tiene en la actualidad, pues en los años que se ha desenvuelto en la primera división italiana registra siete anotaciones y un pase a gol en 147 duelos disputados con el Genoa.

¿Dónde ver EN VIVO a Johan Vásquez en el Genoa vs Como?

La Jornada 3 de la Serie A se hace presente este fin de semana con el duelo entre el Genoa y el Como, uno de los más atractivos que habrá en estos días. El partido se llevará a cabo este viernes en punto de las 12:45 de la tarde y, para disfrutarlo, únicamente tienes que sintonizar las pantallas de Disney Premium.