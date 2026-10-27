Genoa vs Juventus: La Hora Exacta para ver EN VIVO a Johan Vásquez en la Serie A

El futbol italiano tiene actividad doble en sus actividades ligueras, razón por la cual este Genoa vs Juventus se jugará en miércoles por la tarde (13:45 horas de la CDMX). Ante eso, este artículo te ofrece un panorama de lo que se disputará en el Luigi Ferraris en la Fecha 9 de la Serie A. Además, entérate de cómo y dónde ver las actividades de Johan Vásquez como capitán del conjunto genovés.

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¿Qué esperar del Genoa vs Juventus de la Serie A?

El conjunto de Genoa ha vivido distintas etapas en los años recientes. Son un club que siempre pelea por no descender y aunque han librado con soltura dichos temas… este 2026-27 empezó bastante crítico. La fecha pasada recién obtuvieron su segundo triunfo de la campaña, razón por la que salieron del fondo. Sin embargo, solamente tienen 3 unidades más que el último descendido virtual.

Mientras tanto, los juventinos están en la pelea por volver a los altos planos del Calcio. El equipo que repitió nueve campeonatos de liga de manera consecutiva, ya acumula seis años sin scudetto. Por ello, deben mejorar demasiado, pues hoy marchan en la posición 7 y a 8 unidades del líder. Ante eso, estos partidos deben terminar en triunfo... aunque lleguen como visitantes.

¿Dónde ver EN VIVO el Genoa vs Juventus de Serie A?

La oferta en futbol de esta plataforma en México perdió poderío (sobre todo en futbol europeo), pero la liga que los ha mantenido en la disputa con otras empresas es la Serie A. Por ello, para acceder a los partidos de Italia en su liga, requieres de Disney+ (su paquete más caro) o los encuentros que pasen en los canales de ESPN.

Posibles alineaciones Genoa vs Juventus