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Piqué presume su nueva novia con una foto en redes sociales

Ya no lo oculta a nadie, Gerard Piqué presumió por primera vez una foto con su nueva pareja, Clara Chia, después de la polémica canción que les dedicó Shakira

El Camp Nou se rindió ante Piqué en su despedida
|Twitter/@FCBarcelona

Escrito por: Azteca Deportes

Se terminaron los rumores. Por primera vez, Gerard Piqué presumió una foto con su nueva novia, Clara Chia, para así terminar con cualquier especulación sobre si estaba teniendo un relación con ella, luego de la canción que Shakira le dedicó al futbolista y su nueva pareja.

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Hace un par de semanas las redes sociales explotaron cuando la famosa cantante colombiana sacó a la luz su nuevo sencillo Session 53, en conjunto de BZRP, en el que sacó a la luz muchas las cosas que vivió con el exjugador del Barcelona.

Se dice que la pareja se separó el año pasado por una supuesta infidelidad de Piqué, con Chia Martí, y que dejó la relación rota para siempre.

Piqué presume foto con Clara Chia luego de varios rumores

Ahora el exfutbolista y empresario, presumió su primera foto en redes sociales con su nueva pareja, para también dar por concluído, las especulaciones de que Clara también le habria puesto el cuerno, con Julia Puig Gali, prima de Riqui, excompañero de Piqué en el Barcelona.

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