Tiene doble nacionalidad y fue el máximo goleador de México en 2025: más que Raúl Jiménez

Raúl Jiménez sigue vigente en la élite del futbol a pesar de sus 34 años de edad. El delantero mexicano viene de marcar el gol del triunfo con Fulham ante Nottingham Forest en la jornada 17 de la Premier League. Con esta anotación, el canterano del Club América cerrará el año 2025 con 20 goles en su cuenta personal, pero pese a ello, quedó lejos de Germán Berterame, el máximo artillero mexicano del año.

Germán Berterame fue el máximo goleador mexicano del año

A lo largo de todo el 2025, el delantero argentino naturalizado mexicano consiguió marcar un total de 28 goles. Estos números lo posicionan en lo más alto de la tabla, superando a sus compatriotas que compiten por un puesto en la Selección Mexicana como Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Santiago Giménez. De esta manera, a pesar de haber mejorado su marca personal en la Premier League , Jiménez no consiguió superar el registro de ‘Berte’.

Germán Berterame |Crédito: Selección Nacional de México

Los goles de Germán Berterame a lo largo del año

El futbolista de Rayados de Monterrey registró 28 goles entre Liga BBVA MX, Leagues Cup, Mundial de Clubes y Selección Mexicana. Berterame, de 27 años, marcó un total de 21 anotaciones entre la liga y la Liguilla de los dos semestres, siendo el segundo máximo artillero del año a nivel nacional.

También destacó en el Mundial de Clubes de la FIFA, marcando un doblete ante Urawa Red Diamonds en Fase de Grupos. En Octavos de Final también había marcado un par ante Borussia Dortmund, pero uno fue anulado por fuera de lugar.

En la Leagues Cup anotó ante Cincinnati FC en la primera ronda y se estrenó en un amistoso con la Selección Mexicana, marcando en el empate 1-1 contra Ecuador en la fecha FIFA de octubre.

Los máximos anotadores de México en el año

Sus 28 goles lo posicionan por encima de otros atacantes como Julián Quiñones, Ángel Sepúlveda y el propio Raúl Jiménez. Sin embargo, el único que podría alcanzarlo es el delantero de Al-Qadisiya, que aún tiene dos encuentros más por jugar en la Saudi Pro League. No obstante, necesitaría 7 goles para igualar la marca de Berterame.



Germán Berterame (Monterrey): 28 goles. Julián Quiñones (Al-Qadisiya): 21 goles. Ángel Sepúlveda (Cruz Azul): 21 goles. Raúl Jiménez (Fulham): 20 goles. Santiago Giménez (AC Milan): 15 goles. Armando González (Chivas): 14 goles.