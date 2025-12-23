Lleva a México a lo más alto: Raúl Jiménez iguala récord histórico en la Premier League

Raúl Jiménez es uno de los jugadores más destacados en Europa. El canterano del Club América lleva más de 10 años jugando en el Viejo Continente y, a pesar de su edad, sigue batiendo récords importantes en las ligas más competitivas del mundo. Por la fecha 17 de la Premier League, el delantero de 34 años anotó el gol de la victoria para el Fulham ante Nottingham Forest y batió una marca que pocos han logrado en la historia del torneo.

Raúl Jiménez igualó el mejor récord de penales en la Premier League

En el escenario del Craven Cottage, Jiménez fue el héroe de la noche al alejar a su equipo de la zona baja de la Premier League. En el minuto 45+5, justo antes del descanso, el ‘lobo de Tepeji’ tomó el balón y cobró de forma espectacular desde los doce pasos para adelantar al Fulham. Con este tanto de penal, Raúl hizo historia al alcanzar al marfileño Yaya Touré con 11 penales anotados en 11 intentos dentro de la primera división inglesa.

Raúl Jiménez tras marcar el 1-0 del Fulham ante Nottingham Forest|Crédito: @FulhamFC / X

Esto quiere decir que el goleador mexicano se convirtió en el jugador con mejor efectividad en penales de la historia de la Premier League, empatando con el exmediocampista del Manchester City. Cabe destacar que en su paso por el Wolverhampton, Jiménez consiguió marcar siete penales, mientras que con el Fulham llegó a su cuarta anotación desde el punto de penal.

Raúl Jiménez se convirtió en el jugador con mejor efectividad de penales en la historia de la Premier League con el 100% empatando a Yaya Touré con 11/11 anotados.



Leyenda absoluta. 🇲🇽❤️ pic.twitter.com/xj7GQxNm6A — Roberto Haz (@tudimebeto) December 22, 2025

El increíble porcentaje de efectividad en penales de Raúl Jiménez

Desde su debut como profesional, Jiménez ha demostrado ser un especialista en ejecuciones de penalti. Solo basta con ver sus números: 44 intentos y solamente 2 fallos en toda su carrera. Con una efectividad del 95%, el delantero mexicano se consagra como uno de los mejores cobradores de penales no solo de la Premier League, sino que en todo el mundo. Un verdadero orgullo mexicano.

Raul Jimenez has equalled the Premier League’s best 100% penalty record! 🎯



His goal against Nottingham Forest put him level with Yaya Toure on 11/11 👏 pic.twitter.com/UgEjU3ovZF — Premier League (@premierleague) December 23, 2025

Entrenador del Fulham llena de elogios a Raúl Jiménez

Tras la victoria del Fulham, el entrenador Marco Silva destacó la actuación del mexicano: “Es un gran lanzador de penaltis, no solo con la camiseta del Fulham; lo demostró cuando jugaba en Portugal. La calma, la calidad, la valentía para ir hasta el último momento cuando el portero no se mueve, es el momento para que sea muy asertivo en la forma en que va a lanzar el penalti, y lo hizo”, sentenció en conferencia de prensa.