Ronaldo se refiere a Messi después del triunfo de Argentina: “El mejor de todos los tiempos”

Lionel Messi volvió a demostrar que su edad es solo un número más y que, mientras siga vigente, será el mejor jugador de futbol en la actualidad. El astro argentino viene de anotar un triplete histórico con la Selección de Argentina en su debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para derrotar por 3-0 a Argelia y comenzar el torneo con el pie derecho. El mundo se rindió ante la actuación del ‘10’ y uno de ellos fue el histórico Ronaldo Nazario.

El ‘Fenómeno’ es uno de los exfutbolistas que dejó su huella en la historia de la Copa del Mundo. Participó de cuatro ediciones (desde 1994 hasta 2006) y consiguió levantar dos títulos. Además, se posicionó como uno de los máximos goleadores en la Copa Mundial de la FIFA™ con 15 anotaciones. Sin embargo, en una sola noche, Messi lo superó y se colocó en la cima del listado. ¿Su reacción? “El mejor de todos los tiempos”.

Crédito: Mexsport

Ronaldo Nazario elogia a Lionel Messi tras superar su marca

Los tres goles que ‘Leo’ consiguió marcar ante los africanos lo posicionó como el máximo anotador en la historia de los Mundiales con 16 tantos, junto al alemán Miroslav Klose. Con esta cifra, el futbolista del Inter Miami superó a Ronaldo Nazario, quien lejos de mostrarse en desacuerdo con el momento que vive el ‘10’ argentino, lo llenó de elogios y lo colocó como el mejor jugador de la historia de este deporte.

TE PUEDE INTERESAR:



"Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante. Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos. Sigue rindiendo cada temporada y en la Copa del Mundo, sin embargo, aún hay dudas sobre él. Es una noche inolvidable e histórica que pasará a los libros de historia para siempre", sentenció la leyenda de Brasil.

“Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que LIONEL MESSI ES EL MEJOR JUGADOR DE TODOS LOS TIEMPOS”.



Las palabras de Ronaldo Nazário, uff. 🚬 pic.twitter.com/hZ30wgyCoK — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 17, 2026

El emblemático delantero brasileño analizó con gran admiración la nueva marca que consiguió el jugador de la ‘Albiceleste’, quien se consagró como el máximo artillero en la historia del torneo en tan solo un partido en esta edición 2026: “Los récords están hechos para ser rotos y la persona que lo rompe no sorprende a ningún aficionado del futbol en el mundo”, cerro el ‘Fenómeno’.

Messi se refiere a Ronaldo Nazario tras romper récord de goles

Una vez finalizado el juego ante Argelia, Messi dio unas palabras hacia la prensa y allí fue consultado sobre el hecho de haber alcanzado la marca de 16 goles en Copas del Mundo. Como es habitual en ‘Leo’, decidió desviar el foco de sus propios números y enalteció la figura de Nazario, jugador que quedó un escalón por debajo del astro argentino.

“Es un honor estar ahí con Klose”, comenzó diciendo Messi y luego llegó el elogio para el brasileño: “Ronaldo Nazario es uno de los más grandes que yo vi y no está primero. Eso marca que es solo una estadística”, completó el capitán de Argentina.