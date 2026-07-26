Gianni Infantino se acuerda de Guillermo Ochoa y le envía mensaje tras su retiro del futbol

Guillermo Ochoa puso punto final a una carrera que inició en 2004, cuando debutó como arquero del Club América, al que un joven Eugenio Pizzuto le arruinó la noche en el Estadio Azteca (ahora Banorte). El guardameta se despidió de las canchas con un emotivo video publicado en sus redes sociales, donde Gianni Infantino le envió un conmovedor mensaje.

El presidente de la FIFA se acordó del seleccionado mexicano y publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje, junto a una foto con el ahora exfutbolista. Lo anterior, ya que Ochoa es uno de los jugadores legendarios del futbol actual al acudir a 6 Copas Mundiales de la FIFA™, récord que comparte junto con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El presidente de la FIFA le dedicó algunas palabras al guardameta.|@gianni_infantino

"Felicidades Memo Ochoa, por una carrera internacional que siempre ocupará un lugar especial en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™. Como el portero con más partidos internacionales en la historia de México y seis participaciones en la Copa Mundial de la FIFA™, tu carrera será recordada por siempre", publicó Infantino en sus redes sociales.

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Memo Ochoa, el fin de una era

El multimundialista con México debutó como profesional en el año 2004 en el Estadio Azteca, el mismo que lo vio jugar su último partido al entrar algunos minutos en el duelo de la selección ante Chequia, para así cerrar una era en la que fue guardián de varias justas mundialistas.

La primera vez que Memo acudió a una justa veraniega fue en Alemania 2006, cuando fue asignado como tercer arquero, pues aún era muy joven y por delante tenía a 2 grandes arqueros. Su gran oportunidad era Sudáfrica 2010, ya que apuntaba como titular, pero Javier Aguirre se decantó por Óscar Pérez.

La gran oportunidad del canterano de América llegó en Brasil 2014 al hacer una gran actuación bajo los 3 postes y lo demás es historia, pues también le tocó defender el arco mexicano en Rusia 2018, Qatar 2022 y la Copa Mundial de la FIFA 2026™.