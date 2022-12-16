Gignac y Nahuel aceptan noble apuesta previo a la Final del Mundo

El compromiso más importante de la justa mundialista se llevará a cabo este domingo 18 de diciembre entre las Selecciones de Argentina y Francia, países a los que les tocó representar a Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac respectivamente, ahora los compañeros del club regiomontano decidieron hacer una apuesta con noble causa.

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Todo comenzó cuando usuarios de redes sociales empezaron a incentivar la apuestas con motivo del último encuentro del Mundial de la FIFA de Qatar 2022, que fueron bien recibidas por los jugadores regios.

El guardameta fue quién dio pauta a la iniciativa al delantero histórico de los Tigres con el objetivo de regalar juguetes a los niños aficionados del equipo con motivo de las fiestas decembrinas.

Este domingo se definirá al monarca mundial de la edición número 22 de la Copa del Mundo celebrada en el país de Medio Oriente, Qatar. Francia vs Argentina, la actual campeona del mundo contra la Albiceleste comandada por Lionel Messi.

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¿Quién se consagrará en la gran final de Qatar 2022?

En punto de la 9:00 AM tiempo de la Ciudad de México, el Estadio Lusail instalado en la capital catarí, Doha, será el recinto que presenciará el posible gran título del mundo de Messi o el inicio del reinado de Kylian Mbappé.

Los disrigidos por Didier Deschamps buscarán el bicampeonato mundial, con el que se convertirían en la tercer selección nacional en lograrlo, uniendose a la lista de Italia y Brasil.

Mientras que la Argentina de Lionel Scaloni llegará a su tercera final del mundo, con un Leo Messi que busca un glorioso retiro en las compas del mundo con la obtencion del título, para muchos más deseado en el mundo del futbol.