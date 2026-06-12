¡ULTIMA HORA! EL mensaje de Gilberto Mora tras debutar en el Mundial 2026™

La victoria de la Selección Mexicana por 2-0 ante Sudáfrica en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo dejó tres puntos vitales en la bolsa, sino también una página dorada en los libros de historia del futbol mexicano. El gran protagonista de las miradas de admiración fue el juvenil mediocampista Gilberto Mora, quien hizo vibrar las redes sociales tras consumar su debut en la máxima justa del futbol, convirtiéndose oficialmente en el futbolista mexicano más joven en disputar un Mundial.

México vs Sudáfrica | RESUMEN EXTENDIDO y GOLES | Copa Mundial de la FIFA 2026™

¿Qué publicó Gilberto Mora en sus redes sociales?

Pocas horas después del silbatazo final, Gilberto acudió a su cuenta oficial de Instagram para compartir su alegría con sus miles de seguidores. Con la madurez de un veterano pero la ilusión de un infante, Mora publicó una serie de imágenes espectaculares que retrataron sus intensos minutos sobre el césped del abarrotado coloso de Santa Úrsula. Acompañando las postales, la joya de los Xolos de Tijuana colgó una frase contundente que de inmediato encendió la ilusión de la fanaticada: "Sueño cumplido, vamos por más".

La oportunidad para el juvenil llegó en la segunda mitad del partido, en un momento donde el planteamiento táctico de Javier "Vasco" Aguirre requería de frescura en el medio terreno para liquidar la resistencia de los Bafana Bafana. Corría el minuto 66 cuando las pizarras del Estadio Ciudad de México se encendieron; Mora recibió las últimas indicaciones del cuerpo técnico e ingresó al terreno de juego en sustitución del mediocampista Álvaro Fidalgo. Con el dorsal 19 en la espalda, el juvenil asumió con valentía la distribución de la pelota y aportó verticalidad inmediata a la escuadra tricolor.

Gilberto Mota destroza de casi un siglo

Al pisar el césped a sus 17 años y 240 días, Gilberto Mora no solo se transformó en el elemento más joven de todo el certamen de 2026, sino que pulverizó un récord nacional histórico que parecía inalcanzable.

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Con su debut, "Morita" le rompió la añeja marca a Manuel "Chaquetas" Rosas, una leyenda que ostentaba el récord desde el mismísimo Mundial de Uruguay 1930, edición en la que vio acción con 18 años y 87 días de edad.

Tuvieron que pasar 96 años para que el fútbol de nuestro país viera nacer a un talento tan adelantado a su época. Con el respaldo de su vestidor, el cobijo de una afición entregada y la bendición del Vasco, Gilberto Mora arranca su historia mundialista con el pie derecho, demostrando que para el talento puro no existen las actas de nacimiento.

