Gilberto Mora estuvo a punto de quitarle este récord a Pelé (5 días le faltaron)

Gilberto Mora tuvo su primera titularidad en una Copa Mundial de la FIFA™ y se llevó la mirada de todo el público. Con apenas 17 años, el joven talento de la Selección Mexicana se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en disputar el torneo y tuvo un partido más que aceptable en la goleada por 3-0 contra República Checa. Incluso, estuvo cerca de batir un récord que mantiene el brasileño Pelé desde hace 68 años.

En más de una oportunidad, Gilberto Mora tuvo la oportunidad de asistir a uno de sus compañeros. La ocasión más clara sucedió en el minuto 51 cuando el canterano de Xolos de Tijuana comandó el ataque mexicano. El mediocampista filtró un pase estupendo a Luis Romo, quien ingresó al área completamente solo y listo para batir al portero checo. Sin embargo, este decidió sumar un pase más a la jugada y tiró un centro para los compañeros que llegaban.

Gilberto Mora, jugador de la Selección Mexicana|Crédito: @miseleccionmx / X

Finalmente, la jugada perdió todo el peligro. Muchos creen que Romo debió haber rematado tras recibir el balón de Mora y, de esta manera, el juvenil de México hubiese conseguido su primera asistencia en la Copa Mundial de la FIFA™. En caso de haber logrado asistir al futbolista de Chivas, Gilberto Mora tampoco hubiese conseguido batir la marca de Pelé por apenas cinco días.

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El récord de Pelé que Gilberto Mora estuvo cerca de romper

La leyenda brasileña cuenta con el récord de ser el futbolista más joven en la historia de las Copas del Mundo en brindar una asistencia. Sucedió en la edición de Suecia 1958 durante el triunfo de Brasil por 5-2 sobre Francia, antes de marcar un doblete en la final. Pelé firmó su primer pase gol con 17 años y 249 días, marca que aún está lejos de romperse en la actualidad.

Si Mora lograba asistir ya sea a Romo o a otro futbolista mexicano en la victoria contra Chequia, no hubiese podido romper la marca. Esto se debe a que el futbolista de Tijuana tenía 17 años y 253 días mientras se jugaba el partido en el Estadio Ciudad de México. Además de la asistencia, Gilberto Mora debió haber jugado cinco días antes para romper la marca de Pelé.

Gilberto Mora, jugador de México|Crédito: @miseleccionmx / X

La historia podría haber sido diferente si lograba dar dicha asistencia ante Corea del Sur en la segunda jornada o, en su defecto, ante Sudáfrica en el debut mundialista. Cabe recordar que Gilberto Mora ingresó en la segunda mitad ante los africanos, pero no vio minutos ante los asiáticos en Guadalajara.

Qué récords rompió Gilberto Mora en la Copa del Mundo hasta ahora

1. Mexicano más joven en jugar una Copa del Mundo

Debutó ante Sudáfrica con 17 años y 240 días, superando una marca que tenía Manuel Rosas desde 1930. Rosas había jugado un Mundial con México a los 18 años.

2. Jugador más joven en representar a un país anfitrión en la historia del Mundial

Opta registró que, con 17 años y 240 días, Mora se convirtió en el futbolista más joven en jugar un Mundial con una selección anfitriona.

3. Mexicano más joven en ser titular en un Mundial

Ante Chequia, Javier Aguirre lo puso de inicio y Mora quedó como el futbolista más joven en arrancar un partido mundialista con México, con 17 años y 253 días. Además, entró como el sexto titular más joven en la historia de los Mundiales masculinos.