¡Supera a Henry y al Piojo! Gilberto Mora se consolida como el mejor artillero azteca del torneo

Con una actuación para recordar ante los Pumas de la UNAM, Gilberto Mora se convirtió en la figura del encuentro al firmar un doblete espectacular, a través de los penaltis, que no solo catapultó a su equipo, sino que lo posicionó de manera solitaria como el máximo anotador mexicano en lo que va del Torneo Apertura 2026.

Con estas dos anotaciones, el atacante azteca llegó a cuatro goles en la competencia, colocándose a un solo tanto de la cima de la tabla general de goleo. Dicho honor es compartido actualmente por el argentino Lucas Ocampos (Monterrey) y el venezolano Salomón Rondón (Pachuca), quienes encabezan el certamen con cinco dianas cada uno.

Gilberto Mora lidera a los mexicanos en la tabala de goleo

El ascenso de Mora en el liderato de goleo cobra aún más relevancia al superar en la clasificación a nombres consolidados del balompié mexicano. Con sus cuatro tantos, la joven promesa se ubica por encima de figuras de la talla de Henry Martín, Ricardo Marín, Roberto 'Piojo' Alvarado y Alí Ávila, así como de Jeremy Márquez, quien también llegó a tres dianas tras marcarle a Necaxa este viernes con un soberbio gol. Vale la pena destacar que atacantes como Martín, Marín, Alvarado y Ávila aún tienen pendiente disputar su compromiso correspondiente a la Jornada 6, por lo que la batalla en la cima promete encenderse en las próximas horas.

La irrupción de Gilberto Mora confirma su extraordinario momento futbolístico y el crecimiento exponencial que ha mostrado en el área rival. Su capacidad para definir en momentos de alta presión y su contundencia ante la portería universitaria lo consolidan como la revelación más impactante del torneo.

TE PUEDE INTERESAR:



Con el certamen entrando en una etapa crucial de la fase regular, la carrera por el título de goleo individual suma un ingrediente mexicano de alto nivel. Gilberto Mora ha levantado la mano ante los artilleros extranjeros, demostrando que la cuota goleadora nacional tiene un nuevo y brillante referente en el Apertura 2026.

