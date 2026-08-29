Los juegos de HOY sábado 28 de agosto de la jornada 5 de la Liga BBVA MX

Este sábado 28 de agosto, la actividad de la Jornada 5 del Torneo Apertura 2026 nos entrega una cartelera vibrante, con cuatro duelos con la aspiración de los clubes por mantenerse en la parte alta de la tabla.

ÓSCAR JIMÉNEZ NO SE GUARDA NADA! “NO TENEMOS NOMBRES, PERO TENEMOS ESO QUE SE PONE EN LA CANCHA”

Atlas vs Querétaro (17:00 h | Estadio Jalisco)

El balón comenzará a rodar en Guadalajara cuando los Rojinegros reciban a Gallos Blancos. El cuadro tapatío busca aprovechar la localía para consolidar su bloque defensivo y sumar tres puntos clave. Querétaro, por su parte, llega con la urgencia de romper rachas negativas como visitante y apurar el trámite mediante contragolpes rápidos. Se prevé un duelo de desgaste táctico en el medio campo.

Pachuca vs Guadalajara (17:00 h | Estadio Hidalgo)

En simultáneo, la Bella Airosa será testigo de un choque con sabor a liguilla. Tuzos y Chivas se miden en un duelo dinámico, donde el dinamismo de la cantera hidalguense buscará neutralizar la posesión y el orden táctico del Rebaño Sagrado. Guadalajara quiere afianzar su contundencia en ataque, mientras que Pachuca aspira a convertir su feudo en un bastión inexpugnable.

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América vs Puebla (19:05 h | Estadio Banorte)

América se presenta en el Estadio Banorte con el cartel de favoritos ante la Franja. El conjunto azulcrema llega con la encomienda de imponer condiciones desde los primeros minutos a través de su poderío ofensivo y profundidad por las bandas. Por otro lado, Puebla apesta a un esquema replegado que reduzca espacios y le permita lastimar a balón parado.

Santos Laguna vs Tigres (21:10 h | Estadio Corona)

Para cerrar el telón del sábado, la Comarca Lagunera albergará un duelo de alta intensidad en el norte. Santos requiere un triunfo categórico ante su afición para recuperar confianza, pero enfrente tendrá a una de las plantillas más completas del certamen. Tigres apuesta a la jerarquía de sus figuras en ataque para dominar el ritmo del partido en un territorio habitualmente hostil.

