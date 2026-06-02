Confirmado: Gilberto Mora es el único jugador de 17 años que jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con las listas definitivas ya entregadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un dato sobresale del resto: de un impresionante universo de 1,248 futbolistas convocados para representar a las 48 selecciones participantes, solo un jugador pisará las canchas con 17 años de edad. Su nombre es Gilberto Mora y vestirá la camiseta de la Selección Mexicana.

¿Para qué le alcanza a México? Los convocados del Vasco ilusionan… ¿o preocupan rumbo al Mundial 2026?

El mediocampista de los Xolos de Tijuana se ha convertido de forma oficial en el jugador más joven de todo el certamen. Si bien los registros de la FIFA arrojan que existen en total cinco futbolistas inscritos que nacieron en el año 2008, la posición cronológica de Gil Mora es única. Los otros cuatro jugadores del balompié mundial ya habrán celebrado su mayoría de edad antes del silbatazo inicial o apagarán las 18 velitas justo durante las primeras jornadas de la fase de grupos.

¿Cuáles son los jugadores que pertenecen a la generación 2008?

El selecto club de adolescentes nacidos en 2008 que lograron colarse a la máxima vitrina del futbol mundial está conformado por:

Hamza Abdelkarim (Egipto / FC Barcelona): Nacido el 1 de enero de 2008 (18 años cumplidos).

Nacido el 1 de enero de 2008 (18 años cumplidos). Karl Lennart (Alemania / Bayern Munich): Nacido el 22 de febrero de 2008 (18 años cumplidos).

Nacido el 22 de febrero de 2008 (18 años cumplidos). Ibrahim Mbaye (Senegal / PSG): Nacido el 24 de enero de 2008 (18 años cumplidos).

Nacido el 24 de enero de 2008 (18 años cumplidos). Hugo Sochurek (Chequia / Sparta Praha): Nacido el 7 de junio de 2008 (Cumple 18 años a días del debut).

Nacido el 7 de junio de 2008 (Cumple 18 años a días del debut). Gilberto Mora (México / Xolos de Tijuana): Nacido el 14 de octubre de 2008. (17 años)

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Al haber nacido en el mes de octubre, el originario de Chiapas es el único miembro de este prestigiado grupo que disputará la totalidad de la justa veraniega manteniendo los 17 años en su pasaporte.

El llamado de Gilberto Mora por parte del cuerpo técnico azteca no es una casualidad ni un acto de mercadotecnia. El canterano fronterizo ha demostrado una madurez táctica e inteligencia sobre el terreno de juego que borran cualquier debate sobre su acta de nacimiento.

